Junior ganó 2-3 contra Rionegro Águilas y toma ventaja en la serie

Los dirigidos por el técnico Julio Avelino Comesaña vencieron 2-3, en el partido de ida de las semifinales de la Liga II, a Rionegro Águilas en condición de visitante. Los autores de los goles barranquilleros fueron los volantes Luis Díaz (4 ST y 24 ST) y Jarlan Barrera (8 ST). Las anotaciones para el conjunto local las hicieron Carlos Ramírez, a cinco minutos del final, y Humberto Osorio, desde el punto penal, a los 44 del tiempo oficial.

A pesar de que lucieron muy parejos en el primero tiempo, la balanza se terció a favor del visitante en el arranque de la parte complementaria.



En el primer tiempo ni Rionegro fue más ni Junior tampoco, cada uno tuvo una oportunidad de gol durante esta etapa del compromiso. La diferencia entre uno y otro fue el estilo de juego que presentaron. Mientras Rionegro daba vueltas para llegar al arco de Sebastián Viera, Junior fue más práctico, iba en línea recta, unía los puntos a lo máximo con tres pases.



La llegada de Rionegro se presentó a los 16 minutos de juego a través de una jugada de pelota quieta que cobró el defensor Carlos Ramírez y en la que intervino oportunamente el arquero Viera.



La respuesta de Junior fue tres minutos después por intermedio de Teófilo Gutiérrez, tras una jugada colectiva, en la que el delantero finalizó con un remate de pierna zurda que fue neutralizado por el arquero Juan David Valencia.



Las Águilas tuvieron que hacer un cambio obligado a la media hora del tiempo oficial debido a una lesión de tobillo que sufrió el volante de marca Jhonny Vásquez. En su lugar ingresó Diego Giraldo, quien fue luego reemplazado en el segundo tiempo por Omar Vásquez.



En la segunda parte del compromiso, en contraste con los primeros 45 minutos que fueron de trámite, se presentaron los tres goles del conjunto visitante y los dos del equipo local.



El primero de la noche fue de Luis Díaz, un remate cruzado, luego de ganar un mal rechazo de la defensa antioqueña.



Cuatro minutos después llegó la anotación de Jarlan Barrera, un golazo de ‘globito’ en la que el arquero Valencia nada pudo hacer. El volante barranquillero aprovechó un contragolpe y dejó a dos defensores en el camino antes de meter el balón por el mismo costado derecho por donde había ingresado del gol de Díaz.



Rionegro, sin argumentos fuertes, respondió a los dos goles que le habían transfigurado el rostro. Primero lo intentó Daniel Muñoz (10 ST) y luego Omar Vásquez (21 ST), pero la oportuna acción del arquero Viera diezmó sus posibilidades.



Entretanto, Junior seguía también en la búsqueda de otro gol para aumentar el marcador. Encontró el tercero de nuevo con Luis Díaz, de cabeza, tras un centro por el sector derecho de Marlon Piedrahita.



Pudo hasta convertir el cuarto, pero en esta oportunidad Díaz no pudo llegar con una chalaca que intentó hacer.



En el 29 del segundo tiempo Rionegro comenzó a tomarse confianza, llegó hasta las narices de Viera, pero volvió a perder el duelo y el arquero resolvió el enredo despejando el balón al medio campo.



Las Águilas estaban decididas a convertir el descuento. Continuó intentando con Humberto Osorio, quien remató desviado; luego fue Daniel Muñoz pero Viera mandó el balón al tiro de esquina.



A cinco minutos del final Rionegro encontró lo que tanto había buscado. El 1-3 fue obra de Carlos Ramírez, de cabeza, luego de un tiro de esquina. Casi convierte el segundo, instantes después, el jugador Sebastián López, pero actuó mejor el arquero Viera.



El 2-3, se presentó en el minuto 44. Lo hizo Humberto Osorio tras un cobro de pena máxima, luego de la falta que le cometió Luis Narváez previamente. Osorio casi hace infartar al técnico Jorge Luis Bernal, que estaba en la tribuna sancionado. El delantero le pegó con muy poca potencia, lo bueno para los locales es que Viera no alcanzó a impedir que ese balón le brincara y le pasara por el costado izquierdo.



Junior, que no creía lo que estaba pasando, que minutos antes se sentía tranquilo y terminó contra las cuerdas, apenas si pudo volver a tener una oportunidad con un remate de Daniel Moreno que atajó el arquero Valencia.



Con este resultado Rionegro Águilas confía en revertir la llave en el próximo partido, mientras que al técnico Comesaña le tocará analizar con cabeza fría que pasó con su equipo, pues una diferencia de tres goles fue desmoronada en menos de cinco minutos por un equipo que se la montó.



El juego de vuelta será este domingo, a las 5:15 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Síntesis

Rionegro Águilas 2 / Junior FC 3



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (4); Daniel Muñoz (6), Camilo Pérez (4), Carlos Ramírez (6) y Luis Mosquera (6); Jhonny Vásquez (4) y Camilo Ayala (5); Fredy Hinestroza (5), Leandro Velásquez (5) y Mauricio Gómez (5); Humberto Osorio (6).



DT: Sergio Guzmán (e).



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6, Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5) y Gabriel Fuentes (6); Luis Narváez (4) y James Sánchez (5); Víctor Cantillo (6), Jarlan Barrera (6) y Luis Díaz (7); Teófilo Gutiérrez (6).

DT: Julio Avelino Comesaña.



Partido: emotivo.



Cambios en Rionegro: Diego Giraldo (4) por Jhonny Vásquez (30 PT), Omar Vásquez por Diego Giraldo (17 ST) y Sebastián López por Leandro Velásquez (27 ST).



Cambios en Junior: Daniel Moreno por James Sánchez (26 ST), Yonny González por Teófilo Rodríguez (37 ST) y Sebastián Hernández por Jarlan Barrera (40 ST)



Goles de Rionegro: Carlos Ramírez (40 ST) y Humberto Osorio (44 ST, penalti).



Goles de Junior: Luis Díaz (4 ST y 24 ST) y Jarlan Barrera (8 ST).



Amonestados: Hinestroza, Ayala, Pérez (Rionegro Águilas); Díaz, Sánchez (Junior).



Expulsados: Camilo Pérez (45+4 ST, doble amarilla).



Figura: Luis Díaz (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 6.600 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (7).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro