Partidazo en la final de ida: Once Caldas empató 2-2 contra Nacional

Once Caldas y Nacional jugaron un partido parejo, hubo momentos de discreción, otros de intensidad y regularización, lo que justificó el empate 2-2, en el estadio Palogrande, aunque el visitante pudo conquistar el triunfo.

Los manizaleños querían enredar a los antioqueños con su fútbol de tenencia y balón pegado al piso, sin embargo, el césped mojado por una lluvia que se detuvo instantes antes de iniciar el encuentro dificultó su propuesta, ante un rival que mostraba algunos baches defensivos.



Aunque los de Medellín se veían expuestos, las difíciles condiciones del terreno facilitaban el trabajo de su zaga, incluso, las aproximaciones del local no revestían riesgo en la portería custodiada por Christian Vargas.



El ‘verde’, si bien esperaba, tuvo una oportunidad clara con Carlos Rivas, quien invitó a un duelo a José Fernando Cuadrado, que debió deslizarse sobre la grama, justo cuando el delantero le adelantó la pelota y el portero al observar este accionar, recogió su cuerpo para evitar un contacto que se dio, movida reclamada por la visita, pero el árbitro desestimó una pena máxima y pidió a Rivas pararse.



Los ‘blancos’ trataban de darle idea a su fútbol, no obstante, el ‘verde’ apeló a las salidas por las bandas, mecanismo que empezó a generarle los espacios necesarios a Rivas, que inquietaba a Cuadrado.



El ‘verdolaga’ le robó la redonda al ‘albo’, que tuvo que recurrir a varios cierres, uno de los cuales terminó en una falta a su favor; tras el cobro, Aldo Leao Ramírez se apoderó de la pelota, miró el arco y pateó con tal fortuna que su lance tocó un contrario, lo que le facilitó abrir el marcador.



La anotación de Ramírez le sirvió al conjunto de la montaña como factor motivacional, inclusive, explotaba las bandas y eran reiteradas sus llegadas.



El paisa veía cerca su segundo tanto, pero los caldenses recordaron el trabajo de la semana y aprovecharon la velocidad de Johan Carbonero, que puso en apuros a la última línea del contrincante e hizo una asistencia a Ricardo Steer, ariete que remató directo a la cabaña de Vargas, al que se le pasó el disparo por debajo de su humanidad y el cuero se anidó caprichosamente en la red. La paridad significó el bajón de intensidad de ambos lados.



La etapa complementaria favoreció a los cafeteros, quienes a los tres minutos se pusieron en ventaja, gracias a un drible de David Lemos, que desde la banda izquierda encaró a Helibelton Palacios, observó las piernas abiertas del lateral, al que le hizo un túnel y después de superarlo quedó libre de marca, alzó su mirada y centró al área chica, donde se lanzó Steer, que puso en ventaja al Once.



Todo favorecía al Caldas, sin embargo, con el pasar del tiempo comenzó a ceder, situación que le sirvió a los orientados por Hernán Darío Herrera, que convirtieron en figura a Cuadrado hasta el minuto 33 de la segunda mitad, momento en el cual Ramírez logró el 2-2 definitivo y el segundo gol en su cuenta personal.



Pese a que Nacional generó más posibilidades, la igualdad pareció ser justa ante un Once Caldas combativo, que finalmente controló el manejo que quiso dar su opositor.

Síntesis

Once Caldas 2 – 2 Atlético Nacional



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6), Juan Pablo Nieto (6), y Juan David Rodríguez (7); Johan Carbonero (7), David Lemos (7) y Ricardo Steer (7). DT: Huberth Bodhert.



Atlético Nacional: Christian Vargas (6), Helibelton Palacios (4), Felipe Aguilar (5), Alexis Henríquez (6) y Deiver Machado (6), Gonzalo Castellani (6) y Jorman Campuzano (7), Aldo Leao Ramírez (7), Yerson Candelo (7) y Vladimir Hernández (6); Carlos Rivas (6) y. DT: Hernán Darío Herrera (e).



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (6) por Johan Carbonero (1 ST), Mauricio Restrepo (SC) por Juan David Rodríguez (32 ST) y César Amaya (SC) por David Lemos (36 ST).



Cambios en Atlético Nacional: Reinaldo Lenis (SC) por Yerson Candelo (32 ST), Daniel Bocanegra (SC) por Carlos Rivas (44 ST).



Goles de Once Caldas: Ricardo Steer (41 PT y 3 ST).



Goles de Atlético Nacional: Aldo Leao Ramírez (32 PT y 33 ST).



Amonestados Once Caldas: Juan David Rodríguez (14 PT), Diego Peralta (31 PT), Ricardo Steer (31 ST), Mauricio Restrepo (45 ST) y César Amaya (47 ST).



Amonestados Atlético Nacional: Felipe Aguilar (14 PT), Jorman Campuzano (21 PT) y Helibelton Palacios (13 ST y 43 ST).



Expulsados Once Caldas: no hubo.



Expulsados Atlético Nacional: Helibelton Palacios (43 ST).



Figura: Aldo Leao Ramírez (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 31.500 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Betancur (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales