Millonarios la sacó barata: perdió solo 1-0 contra Once Caldas

Once Caldas perdió una oportunidad de oro para tomar una amplia ventaja en las semifinales de la Copa Colombia. Este viernes, el cuadro de Manizales dejó vivo a Millonarios al solo vencerlo 1-0, en el partido de ida, luego de tener más de cinco oportunidades para hacer más larga la ventaja, pero se encontró con el arquero Wuilker Faríñez, quien incluso atajó un penalti al último minuto.

Luego de quedar eliminado de la Suramericana, a manos de Santa Fe, Millonarios afrontó el partido de ida de la Copa Colombia con la idea de encontrar el fútbol que le permitiera sacar una diferencia frente al Once Caldas, conjunto ilusionado con celebrar un título.



Millos empezó a exponer un equipo suelto, con el propósito de romper el difícil medio campo de su rival, sin embargo, la propuesta jugó en su contra, dada la rápida caída de su puerta al minuto ocho del primer tiempo, cuando César Amaya burló la zaga y entregó un pase preciso a Ricardo Steer, quien libre de marca empujó el balón al fondo de la malla.



Los orientados por Miguel Ángel Russo trataron de llegar al marco de José Fernando Cuadrado, pero no contaban con presión alta, así quedaron expuestos con una débil defensa, que no vio la segunda caída de su puerta, gracias a un duelo personal de Wuílker Faríñez con Juan David Rodríguez, ganado por el portero, y un doble desacierto de la delantera caldense.



La respuesta de los ‘embajadores’ estuvo en los pies de Juan Camilo Salazar, encargado de retar a Cuadrado, arquero que se jugó la vida para contrarrestar la intención del delantero.



Las falencias bogotanas le dieron la capa de superhéroe a Faríñez, porque el venezolano evitó que Millos recibiera tres goles más, con atajadas oportunas, ante un ‘blanco’ insistente.



La lluvia de disparos a la cabaña ‘azul’ fue permanente y lo mejor que le pudo pasar al ‘embajador’ se dio al finalizar la primera mitad.



El arranque de la etapa complementaria le significó cierto respiro a los ‘albiazules’, quienes lograron aproximarse e instalarse del lado cafetero; dejaron la pasividad y expusieron cierta identidad futbolística por la banda derecha.



Aunque Millonarios pudo llegar a la paridad, limitó sus posibilidades y se dedicó a llenar de hombres la mitad de la cancha, con el objetivo de contrarrestar la filosofía de competencia del ‘albo’. La estrategia le funcionó al capitalino, que sobre el final del partido intentó empatar.



En tiempo de reposición hubo una falta de César Carrillo a Marcelino Carreazo afuera del área, sancionada como pena máxima por el juez Nolberto Ararat. Cobró Steer, pero una vez más Faríñez enseñó sus capacidades y se impuso al adivinarle el lance al puntero, movida que puso punto final al compromiso.

Once Caldas 1 – 0 Millonarios

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (7); Juan Pablo Nieto (6), Diego Arias (6) y Juan David Rodríguez (6); César Amaya (7), Ray Vanegas (6) y Ricardo Steer (6). DT: Hubert Bodhert.



Millonarios: Wuílker Faríñez (9); Jair Palacios (6), Janeiler Rivas (5), Andrés Cadavid (5) y Ómar Bertel (4); César Carrillo (6), Christian Marrugo (5) y Juan Guillermo Domínguez (6); Ayron del Valle (6), Juan Camilo Salazar (6) y Roberto Ovelar (5). DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (6) por Ray Vanegas (17 ST), Geisson Perea por Andrés Felipe Correa (35 ST) y Johan Carbonero por César Amaya (40 ST).



Cambios en Millonarios: David Mackalister Silva (6) por Christian Marrugo (18 ST), Gabriel Hauche por Ayron del Valle (28 ST) y Óscar Barreto por Juan Camilo Salazar (43 ST).



Gol de Once Caldas: Ricardo Steer (8 PT).



Detalle: Wuílker Faríñez le atajó pena máxima a Ricardo Steer (48 ST).



Amonestados Once Caldas: Edwin Velasco (31 PT), Diego Peralta (33 ST) y Ricardo Steer (48 ST).



Amonestados Millonarios: Juan Camilo Salazar (30 PT) y Juan Guillermo Domínguez (41 PT).



Expulsados: No hubo



Figura: Wuílker Faríñez (9).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 11.282 espectadores. Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Nolberto Ararat (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA