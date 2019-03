Un clásico entre Millonarios y Santa Fe, muy discreto, terminó 1-1

El clásico 296 resultó ser más de pasión en la tribunay de expectativa en el previo que lo que realmente salió en la cancha de El Campín, frente a 19.927 espectadores. De fútbol, muy poco. De Santa Fe se esperaba: al fin y al cabo, hace el peor arranque de su historia y lleva 11 partidos sin ganar. El punto del 1-1 le sirve, al menos, para salir de la cola. Y en el caso de Millonarios, la verdad, lleva cuatro partidos de más a menos, perdido, con errores infantiles y, para completar, no supo resolver la ausencia de sus dos mejores delanteros, Roberto Ovelar y Juan David Pérez.

En el papel, se creía, Millonarios, con más trabajo, con mejores resultados como antecedente, parecía llegar mejor que Santa Fe. Pero el clásico siempre tiene un ingrediente extra, uno que puede equilibrar incluso las diferencias futbolísticas grandes y las campañas distintas de uno y otro. Ese ingrediente se llama corazón. Y Santa Fe lo tuvo de entrada, con el agregado de una presión que le alcanzó para hacer ver muy mal al equipo azul.



Esa mezcla de garra y presión le dio resultado inmediato a los rojos. Y a eso se sumó un factor que se está volviendo común, otra vez, en Millonarios: los errores individuales a la hora de defender. Matías de los Santos, a los siete minutos, dudó y perdió. Brayan Perea lo presionó, le quitó la pelota y se la dio a Fabio Burbano, que remató para vencer a Wuilker Faríñez y poner en ventaja a Santa Fe.



A partir de ese momento, parecía que el colero era Millonarios y el que estaba entre los ocho era Santa Fe. Sobre todo, porque el equipo de Jorge Luis Pinto comenzó a sufrir desde el previo, cuando tuvo que prescindir de Roberto Ovelar, que sufrió una molestia que obligó a borrarlo de la planilla. Eso, sumado a la ausencia de Juan David Pérez, también lesionado, limitó mucho el ataque azul.



En lugar del paraguayo entró Fabián González Lasso, que en el primer tiempo tuvo un ataque de torpeza que impidió que hiciera daño a la defensa roja. Y si a eso se suma que Elíser Quiñones aparecía poco y nada, que Christian Marrugo no tuvo claridad, y que el esfuerzo de Mackalister Silva por la banda izquierda no encontró ni premio ni socio, la exigencia para la defensa de Santa Fe no era grande.



Al otro lado, Gerardo Bedoya, el DT de Santa Fe, intentó apostarle al orden defensivo y a sacarle provecho a su banda izquierda de ataque, donde Andrés Román defendía muy mal. Se destacaron los que corrían, los que ya tienen patente de luchadores en la cancha: Baldomero Perlaza, Carlos Arboleda, Juan Daniel Roa. Pero de la mitad para adelante, Santa Fe no tiene muchas armas: Carmelo Valencia no es ni parecido al de su mejor época, la de Equidad; Perea lucha pero no tiene claridad y Burbano no hizo mucho más, aparte del gol.

#GolesWIN Burbano pone en ventaja a Santa Fe frente a Millonarios en el clásicohttps://t.co/tDGGY09e7M pic.twitter.com/AdMgLML8Io — Win Sports (@WinSportsTV) March 29, 2019

Si algo ha aquejado a Santa Fe desde que Gerardo Bedoya es el técnico es que en algún momento al equipo se le estalla algún fusible, la presión se acaba y el rival comienza a tener libertades. Y Millonarios comenzó a merodear en los alrededores del área, sin que, de verdad, generara mucho peligro. Una jugada aislada le permitió al equipo de Pinto alcanzar el empate, con la participación de dos de los que más mal jugaban: un centro de Román y un remate en el área chica de González Lasso, a los 10 minutos.



Santa Fe volvió a apelar al amor propio para tratar de recuperar la ventaja, pero no tuvo claridad. Se quedaron pidiendo una pena máxima por una mano de Silva, que existió, pero producto de un rebote, por lo cual el juez acertó. Y Millonarios terminó metido en el campo rival, pero sin conseguir nada de provecho.

El previo del clásico bogotano, en vivo, con dos históricos Jhon Mario Ramírez y William Morales, figuras históricas de Millonarios y Santa Fe, analizan el derbi 296 en la Liga. Así analizaban dos históricos el clásico capitalino en el previo.



Para completar, los dos técnicos ayudaron al caos con sus cambios. Bedoya sacó a Arboleda, que jugaba bien, para meter un delantero más, Jhon Miranda, y a Andrés Pérez, que sostenía la estructura, para darle paso a Sebastián Salazar. Pinto quiso aprovechar esos espacios que se abrían y metió a Óscar Barreto, que, seguramente, terminó el partido sin meter un pase acertado.



Mucha expectativa, mucho buen deseo de los hinchas. Eso hace parte del clásico. Pero en fútbol, los dos quedaron en deuda. El punto no aleja mucho a Millos de la punta: es cuarto, gracias al 2-2 entre Cúcuta y Medellín. Y a Santa Fe, el 1-1 le sirvió para salir de la cola. Pero nada más.

Millonarios 1, Santa Fe 1

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Andrés Román (5), Matías de los Santos (4), Luis Payares (6), Felipe Banguero (5); Felipe Jaramillo (6), César Carrillo (6), Mackálister Silva (6), Christian Marrugo (5), Eliser Quiñones (5), y Fabián González (6). DT: Jorge Luis Pinto.



Santa Fe: Miguel Solís (6); Carlos Arboleda (6), José Moya (5), Fáiner Torijano (6) y Nicolás Gil (6); Juan Daniel Roa (6), Andrés Pérez (6), Baldomero Perlaza (6); Fabio Burbano (6), Brayan Perea (5) y Carmelo Valencia (4). DT: Gerardo Bedoya.



Partido: mediocre.



Cambios en Millonarios: Carlos López por Quiñones (19 ST), Jhon Fredy Duque por Carrillo (28 ST) y Óscar Barreto por Marrugo (40 ST).



Cambios en Santa Fe: Jhon Miranda por Arboleda (30 ST), Sebastián Salazar por Pérez (32 ST) y Luis Manuel Seijas por Burbano (35 ST).



Gol de Millonarios: González (10 ST). Gol de Santa Fe: Burbano (7 PT).



Amonestados: Silva, López (Millonarios), Burbano, Seijas -en el banco-, Gil (Santa Fe). Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Arboleda (6).



Estadio: El Campín. Asistencia: 19.927 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Wílmar Roldán (6).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de EL TIEMPO

En Twitter: @josasc