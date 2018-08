¿Cómo va la Liga?: Equidad sigue imparable y es el líder

A falta de un partido para cerrar la quinta fecha de la Liga colombiana II-2018 (Pasto vs. Leones, este martes en la noche), Equidad se afianzó como el líder del campeonato.



El cuadro bogotano derrotó 0-1 a Envigado, sigue invicto y completó puntaje perfecto: 15 de 15. Once Caldas, que es segundo, y Deportivo Cali, que es sexto, son los otros dos clubes que no todavía no han perdido.

Junior, Medellín, Tolima, Alianza Petrolera y Nacional completan el grupo de los 8 primeros. Precisamente el conjunto ‘verdolaga’ derrotó 0-2 a América, en uno de los clásicos de la fecha 5.



En el lado de los ‘escarlatas’, la caída los dejó mal parados en la tabla, con apenas 5 puntos, y sin técnico: el portugués Pedro Felicio Santos dejó su cargo.



Bucaramanga fue el otro que se quedó sin entrenador: Carlos Mario Hoyos fue destituido de su puesto.



El otro clásico de la jornada fue Millonarios – Cali, que quedó 0-0 y se caracterizó por ser un partido aburrido y sin emociones.

Millonarios y Cali empataron 0-0 en Bogotá. Foto: Néstor Gómez./ EL TIEMPO

Al ‘embajador’ y a Santa Fe, el otro equipo bogotano, les ha costado seguir el ritmo de Equidad y por eso han acumulado 6 puntos de 15 posibles. Son 11 y 10 en la clasificación, respectivamente.



Tras cinco fechas, son 3 equipos los que, hasta ahora, no han podido ganar: Patriotas, Envigado y Huila. Los otros son Pasto y Leones, aunque alguno podría salir de ese listado si logra un triunfo este martes.



La sexta fecha se disputará entre el 24 y el 27 de agosto. América vs. Millonarios y Junior vs. Medellín, los duelos más llamativos.



