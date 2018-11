Rionegro Águilas pegó primero: venció 1-0 a Once Caldas

Once Caldas sigue engranado, sin desplegar el fútbol que lo llevó a ser líder de la Liga y a pelear el título de la Copa Colombia, pero sus posibilidades de avanzar a las semifinales sigue latente, a pesar de perder 1-0 este jueves contra Rionegro Águilas, en el estadio Alberto Grisales. Sin embargo, tendrá que mejorar para darle vuelta a la serie el próximo domingo, en Manizales.

El equipo que dirige el técnico Jorge Luis Bernal sacó provecho de la ventaja de su condición de local. En el primer tiempo tuvo la única opción más clara de gol. De igual forma estuvo mejor en el juego ofensivo en la parte complementaria, en donde logró la única anotación del compromiso.



El ambiente previo al duelo entre Rionegro Águilas y Once Caldas fue muy emotivo. Por primera vez se vio en la casa de los antioqueños la parafernalia común de otros clubes tradicionales, pues a la salida de los equipos los extintores y el papel picado aumentaron la alegría de los casi 5 mil hinchas que ingresaron gratuitamente a la gradería.



En el terreno de juego, en lo futbolístico, tanto antioqueños como caldenses estuvieron muy parejos.



La única emoción de la primera parte fue un remate de media distancia del delantero Humberto Osorio, a los ocho minutos, que exigió al arquero José Fernando Cuadrado.



Para los últimos 45 minutos las cosas fueron más parejas, aunque ninguno atacó con claridad. Rionegro se enredaba solo y Once Caldas no fue ni sombra del equipo ofensivo de otros partidos.



Lo que sí se vio es que el ataque de las Águilas fue más frontal, denotaba peligro cada que tenía la pelota.



En el minuto 17 a Marcelino Carreazo le sacaron tarjeta amarilla por protestar airadamente al árbitro Carlos Herrera por una aparente mano de Daniel Muñoz dentro del área.



Herrera dejó seguir el juego y fue cuando Rionegro aprovechó para salir con velocidad y sorprendió a la defensa manizaleña. Allí se presentó la jugada del gol de Rionegro, en una iniciativa que llevó a cabo Fredy Hinestroza por el sector izquierdo, mandó el centro al corazón del área, en donde Omar Vásquez le bajó la pelota a Estéfano Arango para que rematara con la pierna derecha y convirtiera el gol.



El balón en su trayectoria chocó con la pierna de Edwin Velasco lo que hizo más difícil el trabajo del arquero Cuadrado que no supo por dónde le metieron el gol.

Once Caldas, un minuto después, estuvo muy cerca de convertir el empate a través de un remate de Juan David Rodríguez que pasó a centímetros del poste izquierdo del arquero de las Águilas.



Con el paso de los minutos a Rionegro se le fueron quitando las ganas de atacar, más bien quería que la pelota hiciera tránsito por la zona media de la cancha, pero Once Caldas, que necesitaba el empate, reaccionó, aunque sus jugadores Johan Carbonero, 28 ST, y Felipe Correa, en el tiempo de reposición, malograron las dos únicas aproximaciones que lograron producir.



A Rionegro le quedó otro ataque, un contragolpe que finalizó Yilton Díaz con un remate débil que fue controlado por el arquero Cuadrado.



Al final los jugadores locales celebraron prudentemente. El técnico Bernal estuvo tranquilo, al parecer le hizo caso a los doctores que lo atendieron después del partido anterior contra Bucaramanga, cuando lograron el paso a los cuartos de final, en donde celebró con mucha emoción y presentó una descompensación en su presión arterial.



El partido de vuelta será este domingo, a las 5:15 de la tarde, en el estadio Palogrande de Manizales.

Síntesis

Rionegro Águilas 1 / Once Caldas 0



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (6), Camilo Pérez (6), Carlos Ramírez (6) y Luis Mosquera (6); Francisco Rodríguez (6) y Camilo Ayala (6); Fredy Hinestroza (6), Omar Vásquez (6) y Estéfano Arango (6); Humberto Osorio (5).

DT: Jorge Luis Bernal.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); David Gómez (6), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (5); Diego Arias (5); Juan Pablo Nieto (5), Juan David Rodríguez (5), Marcelino Carreazo (5) y Johan Carbonero (5); Ricardo Steer (5).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Jhonny Vásquez por Omar Vásquez (29 ST), Yilton Díaz por Estéfano Arango (33 ST) y Mauricio Gómez por Fredy Hinestroza (45+1 ST).



Cambios en Once Caldas: Mender García por Ricardo Steer (24 ST), César Amaya por Marcelino Carreazo (32 ST) y Alejandro García por Juan David Rodríguez (42 ST).



Goles: Estéfano Arango (18 ST).



Amonestados: Muñoz, Rodríguez (Rionegro Águilas); Steer, Nieto, Carreazo, Peralta (Once Caldas).



Expulsados: no hubo.



Figura: Estéfano Arango (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 4.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Carlos Herrera (4).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro