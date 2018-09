¿Cómo va la Liga?: Equidad, un líder que impone récord de puntos

Ya son 7 fechas de la Liga II-2018 en Colombia y Equidad se afianza cada vez más en el primer lugar, con récord incluido y todo.



El conjunto ‘asegurador’ venció 0-1 a Boyacá Chicó y se convirtió en el primer equipo en ganar los primeros 7 partidos del campeonato: 21 puntos de 21 posibles. Además, es el único equipo que todavía no recibe goles en contra.

Segundo se mantiene el Once Caldas, que logró un 2-2 en su visita a Medellín. El ‘blanco-blanco’ tiene 17 puntos, mientras que el ‘poderoso’ cierra el grupo de los 8 con 11 unidades.

Medellín igualó 2-2 con Once Caldas en la fecha 7 de la Liga de Colombia II-2018. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Tolima, por su parte, encadenó su tercera victoria seguida (1-3 sobre Envigado) y se instaló en la tercera casilla, con 16 puntos. Mientras que Junior se mantuvo cuarto, aunque cayó con Deportivo Cali (1-0), que llegó a la séptima posición.



Tras su eliminación en Copa Libertadores, Nacional completó una semana para el olvido y no solo pudo igualar 1-1 con Jaguares. Eso sí, el ‘verdolaga’ es quinto.



Rionegro Águilas continuó con su regularidad y, tras el 1-1 contra Millonarios en Bogotá, se quedó en el sexto lugar. El ‘embajador’, en cambio’, volvió a ceder puntos de local y salió de los 8: es noveno con 10 puntos.

Momento del partido Millonarios - Rionegro. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Santa Fe tampoco supera la ‘empatitis’ y registró otro 1-1. Fue contra Pasto, resultado que lo deja con 8 puntos y en una incómoda posición 11.



Aunque no perdió por tercer partido seguido, a América solo el alcanzó para un 2-2 contra Alianza. Son 14 y 10, respectivamente, con 6 y 10 puntos.



Envigado y Huila siguen sin ganar en 7 jornadas.



La octava fecha empezará este martes 4 de septiembre e irá hasta el próximo jueves 6. Once Caldas vs. Deportivo Cali, Junior vs. Rionegro Águilas y Equidad vs. Medellín, los duelos más atractivos.



