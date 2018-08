¿Cómo va la Liga colombiana?: Equidad y Once Caldas, se afianzan

Se completó la sexta fecha de la Liga colombiana II-2018 y Equidad y Once Caldas se siguen afianzando en lo más alto de la tabla.



Los ‘aseguradores’ superaron a Huila (1-0) y llegaron a 18 puntos de 18 posibles, apoderándose de la primera casilla. El ‘blanco-blanco’, por su parte, venció a Boyacá Chico (3-1), llegó a 16 unidades y es segundo.Ambos, además, son los únicos invictos que tiene todavía el campeonato.

Cerquita e intentando mantener la marcha se ubican Junior y Tolima, con 13 puntos cada uno. Durante la jornada superaron a Medellín (2-1) y a Pasto (1-0), respectivamente.

Junior llegó a 13 puntos en la Liga. Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

Nacional, Rionegro Águilas, Medellín y Millonarios completan los 8 primeros de la clasificación.



Deportivo Cali, que perdió su primer partido del torneo (2-0 con Águilas), salió del grupo de los 8, mientras que Santa Fe se ubica 11 y completó dos partidos sin ganar, tras el 1-1 con Bucaramanga.



América, ni con la salida del técnico portugués Pedro Felicio Santos, levantó cabeza y completó 5 juegos seguidos sin sumar de a tres: Millonarios le ganó 0-2.

Ayron del Valle marcó los dos tantos para la victoria de Millonarios sobre América. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Finalmente, Envigado, Huila y Leones cierran la tabla de clasificación y son los únicos clubes que todavía no han podido ganar en la Liga II.



La séptima jornada del campeonato se disputará entre el sábado 1 y el domingo 2 de septiembre. Los duelos destacados serán Millonarios vs. Rionegro Águilas, Medellín vs. Once Caldas y Cali vs. Junior.



ELTIEMPO.COM