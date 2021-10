Tolima vence sobre la hora al Huila: arrancó la fecha 14

La fecha 14 del fútbol colombiano arrancó este viernes con el partido entre Deportes Tolima y Atlético Huila, que terminó con victoria para el equipo de Ibagué.



Tolima se lleva los 3 puntos

En el primer juego de la jornada 14, el equipo de Ibagué se impuso en el estadio Manuel Murillo Toro, 1-0.



El único gol del partido lo encontró el Tolima sobre la hora, en el minuto 89, a través de Ánderson Plata.



Con esta victoria, Tolima llega a 27 puntos y es parcialmente segundo en la tabla, mientras que el Huila es último con solo 7 puntos.

Partido de la fecha 14

Tolima 1 Huila 0



Sábado

La Equidad vs. Patriotas 2 p. m.

América vs. Cali 4 p. m.

Pereira vs. Once Caldas 6:05 p. m.

Nacional vs. Medellín 8:10 p. m.



Domingo

Pasto vs. Quindío 2 p. m.

Alianza vs. Bucaramanga 4 p. m.

Santa Fe vs. Millonarios 6:05 p. m.

Junior vs. Jaguares 8:10 p. m.



Lunes

Envigado vs. Águilas 4 p. m.





DEPORTES