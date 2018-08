Once Caldas es líder parcial de la Liga II, derrotó 1-2 a Huila

Difícil ganar en el fútbol sin generar ideas y ese es hoy por hoy el principal problema que afronta el equipo del argentino Nestor Craviotto, un onceno que se destacó en su buena campaña del primer semestre precisamente por eso, por generar fútbol y por su rapidez en el ataque por bandas. Se fue Mayer Cándelo y por lesión no está el volante Michael Ordoñez y le cuesta demasiado al cuadro huilense pisar predios contrarios.

El equipo caldense fue superior de principio a fin y fue justo ganador frente un equipo que no levanta cabeza, que no encuentra el camino y al que los malos resultados le siguen acosando. Es un equipo muy desequilibrado en todas su líneas y todavía dista demasiado del que fue protagonista en la primera parte del campeonato.



De nueve puntos en casa ya se han escapado siete y el tema comienza a preocupar pues el fantasma del descenso sigue preocupando.



Para rematar la mala noche del equipo opita el visitante se fue arriba en el marcador en el minuto 19 del primer tiempo en un balón que filtraron por el centro habilitando a Israel Alba para que este, en las barbas del arquero Banguera, simplemente enviará suavemente la pelota al fondo de la red y anotara el primero de la noche.



Huila intentaba por todos los sectores llegar a predios de Cuadrado, pero sin hilvanar jugadas de riesgo. Sus escasas llegadas eran fácilmente controladas por una muy bien parada defensa comandada por el veterano Andrés Felipe Correa.

Finalizó el partido en Neiva. Una nueva victoria 1x2 ante Huila. Llegamos a 13 puntos y alcanzamos lo más alto en la tabla de posiciones de la @LigaAguila pic.twitter.com/O2i5UBzBEj — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 20 de agosto de 2018

La paridad para los locales llegó al minuto 47 del primer tiempo gracias a un penalti cobrado por el delantero Juan Sebastián Herrera, tras falta del pecoso correa en un claro empujón dentro del área.



Para el complemento, el partido fue fiel copia de la primera parte, con un local que poco encontró la pelota y un Caldas que jugó a su antojo y cada vez que quiso llego con peligro a predios del golero Banguera.



El de la victoria lo consiguió el equipo del profesor Huberth Bother a los 18 del complemento en una jugada calcada. Tiro de esquina por occidental la defensa que se queda sembrada y desde atrás llega el defensa paisa Correa para enviar la potente remate el balón al fondo de la red.

Síntesis

Atlético Huila 1/ 2 Caldas



Atlético Huila: Geovanni Banguera (5), Elacio Córdoba (5), Eddie Segura (6), Manuel Berrio (5), Carlos Riascos (6), Daniel Duarte (6), Ronaldo Tavera (5); Harlin Suarez (4), Diego Gómez (5), Michael López (6), y Juan Sebastián Herrera (5).

D.T.: Néstor Craviotto



Once Caldas: José Fernando Cuadrado(5); David Gómez(5), Diego Peralta(5), Andrés Felipe Correa(6) y Edwin Velasco(5); Diego Arias(6), Juan Pablo Nieto(7) y Juan David Rodríguez(5); Kevin Londoño(5), David Lemos(5) y Israel Alba (6)

D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: Regular



Goles en Huila: Juan Sebastián Herrera (47 PT Penalti)



Goles en Caldas: Israel Alba (16 PT), Andrés Felipe Correa (19 ST)



Cambios en Huila: Manuel Isaza (4), por Michael López (24 ST), Alejandro Mosquera (5) por Ronaldo Tavera (24 ST), Tomas Maya por Diego Gómez (38 ST)



Cambios en Caldas: Marcelino Carriaso (5) por Israel Alba (15 ST), Cesar Amaya por David Lemos (35 ST), Yeison Perea por Andrés Felipe Correa.



Amonestados en Huila: Elacio Cordoba, Manuel Isaza



Amonestados en Caldas: Andrés Felipe Correa, Juan David Rodríguez y David Gómez.



Expulsados: No hubo



Figura: Juan Pablo Nieto (7)



Estadio: Plazas Alcid



Asistencia: 300 espectadores



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (7) J



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ.

Para EL TIEMPO

Neiva