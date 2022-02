Atlético Nacional venció 0-1 a Deportivo Pasto, en la quinta fecha de la Liga I-2022, los verdolagas generaron opciones, sostuvieron la pelota, pero fue en el complemento con un gol de taco de Jefferson Duque, encontraron el camino hacia los tres puntos. El conjunto nariñense hizo un gran primer tiempo, pero no logró equiparar el ritmo de la visita.



Bajo la noche fría de la capital nariñense, Nacional comenzó a sostener la pelota y generar opciones ofensivas, al minuto 6, a través de Dorlan Pabón con un remate de media distancia, que se fue por encima del arco pastuso. Al 10, Yeison Guzmán intentó, esta vez con un remate a ras de piso que logró controlar el golero Diego Martínez.



Fue al minuto 37 de la segunda parte, cuando Atlético Nacional abrió el marcador a través de Jefferson Duque, el delantero verdolaga aprovechó un centro desde el sector derecho de Yerson Candelo y de tacón sobre el primer palo dejó sin reacción al arquero Martínez. Duque anotó su gol número 87 con la camiseta de Nacional y quedó a 12 tantos de Humberto ‘Turrón’ Álvarez y Gustavo Santa, quienes están en el tercer lugar de los goleadores históricos del club.

Resultados

Envigado 1-0 Cali

Patriotas 0-1 La Equidad

Tolima 2-1 Bucaramanga

Millonarios 1-0 Unión Magdalena

Pasto 0-1 Nacional

Lunes

Alianza Petrolera vs. Jaguares (4:05 p. m.)

Junior vs. Águilas (6:10 p. m.)

América vs. Santa Fe (8:15 p. m.).



El martes termina la jornada con DIM vs. Cortuluá y Pereira vs. Once Caldas.



