Tolima venció a Once Caldas y sigue sumando en la tabla: así va la fecha

Once Caldas no levanta cabeza. Este sábado perdió en su casa, 0-2, contra Deportes Tolima, en partido de la fecha 13 del fútbol colombiano.



Ánderson Plata, al minuto 11, abrió el marcador para el equipo de Ibagué. Julián Quiñones, al 69, puso el segundo y definitivo.

Medellín cedió en casa: resultados

La jornada comenzó el viernes con tres partidos, y tendrá receso este domingo, por la jornada de la eliminatoria al Mundial.



Jaguares 4 Pasto 1

Águilas 1 Alianza 0

Medellín 0 Envigado 0

Once Caldas 0 Tolima 2

Cali vs. La Equidad (en juego)

Millonarios vs. América (6:05 p. m.)

Huila vs. Nacional (8:10 p. m.).

Partidos del lunes en la Liga

Patriotas vs. Santa Fe (6 p. m.)

Bucaramanga vs. Junior (8:05 p. m.)



Martes

Quindñio vs. Tolima (8:05 p. m.)



