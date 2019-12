América fue inteligente y sacó un empate: 0-0 contra Junior

América dio este domingo en la noche en Barranquilla una lección de cómo neutralizar al Junior de Barranquilla. De hecho, por momentos, incluso pudo merecer un poco más. Pero a la larga, en la final de la Liga 2019-II no ha pasado nada: faltan 90 minutos y los dos candidatos al título siguen como empezaron, 0-0. El sábado, a las 5 de la tarde, en el Pascual Guerrero, comenzará la segunda mitad de esta historia.

Junior intentó sacarle provecho al ambiente, a la cancha mojada y a la presión de un estadio lleno después de mucho tiempo. En los primeros cinco minutos quiso llevarse por delante al América, pero no logró sacar ventaja. Qué dice la libreta de apuntes: minuto 3, centro de Cetré, rebote y remate desviado de Sandoval. Minuto 4, Neto Volpi detiene un balón con un efecto rarísimo pateado por ‘Cariaco’ González. Casi inmediamente después, el portero brasileño vuelve a hacer una atajada a un cabezazo de Sandoval.



Pero a partir de ahí, con algunos nervios al comienzo, con errores saliendo de su área, pero con mucha voluntad, América se fue afianzando y el ímpetu de Junior se apagó un poquito. Hasta que llegó la primera intervención oficial del VAR en el fútbol colombiano, cuando al juez Mario Herrera le avisaron de un fuera de juego de Teófilo Gutiérrez en un balón que terminó dentro de larco de Volpi. Pero hubo otra jugada, un penalti, que no revisaron y se les pasó a todos...



Los últimos diez minutos fueron más de América, que tuvo sus tres primeras aproximaciones: un tiro libre de Carrascal que atajó Viera, una acción de Rangel en la que le sobró al menos un enganche y en esa demora, Gabriel Fuentes llegó oportunamente a cerrar el paso, y luego, un remate de Duván Vergara que se fue por encima del arco, en su última acción de juego, porque se fue golpeado y no salió para la segunda parte.



Con Yesus Cabrera en la cancha en lugar de Vergara, América mantuvo aún más el control del partido. Armó una estructura fuerte con una línea de cuatro zagueros y adelante, otros cinco jugadores, que aislaron a los volantes de los delanteros de Junior.



Salvo cuando cometían faltas en los alrededores del área, los rojos, que este domingo jugaron de negro, no pasaban mayores problemas. Y luego, el DT Alexandre Guimaraes, primero, refrescó el lateral derecho, con la entrada de Juan Pablo Zuluaga por Daniel Quiñones, para contrarrestar la velocidad de Fredy Hinestroza, y luego le puso un ladrillo más al muro, al sacar a Matías Pisano y meter a Pedro Franco, para que la defensa fuera aún más cerrada.



Lo de América fue muy destacado en cuanto a orden y defensa. Ahora tendrá que apostarle a la otra mitad, a atacar, si quiere tener una nueva estrella en la noche de las velitas.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc