Millonarios ganó y Santa Fe no levanta en la Copa Colombia

Mientras Millonarios es, por ahora, el único equipo con nueve de nueve posibles en la Copa Colombia, Santa Fe volvió a ceder puntos contra un equipo de la B, esta vez, en la tercera jornada de la fase de grupos.

El equipo que dirige Jorge Luis Pinto aumentó su invicto a 10 partidos, siete de Liga y tres de Copa, luego de vencer 1-2 este jueves a Llaneros, en Villavicencio.



El cuadro local se puso en ventaja a los 22 minutos con gol de Nicolás Martínez y Fabián González Lasso anotó en dos ocasiones, a los 72 y 85 minutos, para darle la victoria al cuadro azul de Bogotá.



“Millonarios siempre trata de jugar a lo que siempre está acostumbrado. En un momento estuvimos desconcentrados con el rival, pero gracias a Dios pudimos superar la adversidad y sacar el partido adelante”, dijo González, que anotó sus dos primeros goles con la camiseta embajadora.



Por su parte, Santa Fe estuvo dos veces en ventaja en Tunja, frente al Boyacá Chicó, pero tuvo que conformarse con un empate a dos goles.



Fáider Burbano puso en ventaja a Santa Fe a los 6 minutos. Ríchard Maturana igualó a los 24. En el segundo tiempo, Carmelo Valencia hizo el 1-2 a los 3 minutos y Mateo Palacios, con un remate de media distancia, empató a los 21.

Otros resultados

Grupo A

Jaguares 1, Leones 3

Envigado vs. Pereira (jueves, 4 p. m.)



Grupo B

Boyacá Chicó 2, Santa Fe 2

Bogotá 0, Patriotas 3



Grupo C

Llaneros 1, Millonarios 2

Fortaleza vs. Tigres (jueves, 2:30 p. m.).



Grupo D

Alianza Petrolera 1, Cúcuta 1

Bucaramanga 5, Valledupar 1



Grupo E

Real Cartagena 1, Real San Andrés 0

Barranquilla 0, Unión Magdalena 1



Grupo F

Universitario de Popayán 2, Pasto 3

América vs. Atlético (jueves, 7:30 p. m., Win Sports).



Grupo F

Orsomarso vs. Cortuluá (jueves, 7 p. m.)

Quindío vs. Huila (jueves, 7 p. m.)



