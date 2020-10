Así fue la jornada en la Copa Colombia, en su reanudación 

La Copa Colombia se reactivó este miércoles con los partidos de ida de la tercera fase.

Estos fueron los resultados:

Jaguares 0-1 Quindío.

Pereira 1-0 Tigres.

​Equidad 1-2 Cúcuta.

​Envigado 3-0 Once Caldas.

Chicó 1-1 Real San Andrés.



Este jueves sigue la Copa con el estreno de Santa Fe, que se enfrentará a Patriotas, de visitante, a las 8 p. m.



Además, Bucaramanga vs. Alianza, y Águilas vs. Leones.





