Deportivo Cali perdió 1-0 contra Envigado en el Parque Estadio Sur, por el inicio de la fecha 5 de la Liga BetPlay. El equipo azucarero no tuvo un buen partido y por un error en defensa, sumó su cuarta derrota del torneo contra ‘la cantera de héroes’.



En el minuto 41, la visita no pudo rechazar bien el esférico en un ataque del local, Juan Tegue remató con potencia desde fuera del área, Humberto Acevedo dejó el rebote que Diego Moreno recibió y le dio el pase final a Jesús Hernández que sin ninguna marca, la empujó para 1-0.



La próxima salida de Deportivo Cali será este miércoles por la final de ida de la Superliga, en el cual recibirá al Deportes Tolima en Palmaseca y Envigado en la siguiente fecha de la liga, visitará a Unión Magdalena en el Sierra Nevada.

Partidos del domingo

Patriotas vs. La Equidad (2 p. m. Win Sports)

Tolima vs. Bucaramanga (4:05 p. m. Win Sports)

Millos vs. Unión Magdalena (6:10 p. m. Win +)

Pasto vs Nacional (8:15 p. m. Win +).

Lunes

Alianza Petrolera vs. Jaguares (4:05 p. m.)

Junior vs. Águilas (6:10 p. m.)

América vs. Santa Fe (8: 15 p. m.).



El martes termina la jornada con DIM vs. Cortuluá y Pereira vs. Once Caldas.



