Así marcha la fecha dos de la Liga Femenina

Avanza la segunda fecha de la liga femenina, que este sábado tuvo la disputa de seis partidos, en los cuáles la mayor goleada se vio en el juego de Once Caldas, que perdió 0-6 contra Medellín.

Los resultados de la fecha son los siguientes:



Tolima 1-2 Huila

Cali 0-3 América

Pasto 2-0 Orsomarso

Gran victoria de nuestras volcánicas que se impusieron 2-0 ante Orsomarso por la segunda fecha de la Liga Águila femenina.



En imágenes 📸📸, los mejores pasajes del encuentro.



¡Vamos Pasto! ⚽⚽⚽⚽❤💛💙#ElTricolorEsMiEquipo #1949RazonesParaSerFeliz pic.twitter.com/vwlP8mPD3W — Deportivo Pasto (@DeporPasto) 21 de julio de 2019

Cortuluá 1-1 Atético

Caldas 0-6 Medellín

Once Caldas 0 DIM 6. Las antioqueñas hicieron valer su experiencia y trayectoria para imponerse en el primer partido de la Liga Femenina que se juega en Palogrande. El conjunto blanco avanza en su proceso. Más de 3.500 hinchas alentaron al equipo y lo despidieron con aplausos. pic.twitter.com/ZAo7YggK9q — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 21 de julio de 2019

Real San Andrés 2-2 Bucaramanga.



Este domingo:

Nacional vs. Pereira (1:30 p. m.)

Millonarios vs. Fortaleza (2 p. m.)

Cúcuta vs. Junior (3 p. m.).





