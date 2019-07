Cúcuta fue superior y logró tres puntos valiosos contra Rionegro

Hasta el minuto 43 las cosas estaban parejas, pero a partir de ahí Cúcuta enfiló su artillería, con Matías Pérez y Jonathan Agudelo en la punta, y consiguió un marcador que terminó 1-3, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Con este resultado el equipo ‘motilón’ subió a 118 puntos que le permiten un respiro en la tabla del descenso, mientras que Rionegro desde ya comienza a preocuparse porque continúa en la penúltima casilla, sólo está por encima (1 punto) de Alianza Petrolera que tiene 111 unidades.



El compromiso en la casa de las Águilas estuvo parejo en casi todo el primer tiempo, aunque el que Cúcuta había mostrado desde temprano sus intenciones de quedarse con los tres puntos.



Al primer minuto de juego Luis Miranda prendió las alarmas en el arco de Luis Delgado con un remate cruzado que pasó cerca del poste derecho.

En el minuto 20 volvió Cúcuta a encarar a Rionegro, esta vez fue un remate de media distancia de Jonathan Agudelo que tuvo que mandar Delgado al tiro de esquina.



La oportunidad para el equipo local fue un balón que rebotó en el poste tras un mal rechazo del defensor cucuteño Javier López. Esto ocurrió en el minuto 23, aunque nueve minutos después volvió a tener otro ataque en el que el arquero Juan Camilo Chaverra salvó su arco tras un remate de Jacobo Escobar que tenía dirección de gol.



Cúcuta reaccionó y produjo las dos últimas opciones del primer tiempo, la primera fue un disparo de John Hernández que pegó en el travesaño, luego de que Delgado acariciara la pelota con su mano derecha. La otra llegada del equipo del argentino Pablo Garabello se convirtió en el primer gol, tras un potente cañonazo de media distancia de Matías Pérez, luego de recibir el pase de Hernández.



Cuando terminó el entretiempo los pocos hinchas de Rionegro que estaban en la tribuna pensaron que su equipo iba a salir con toda a buscar el empate, no obstante, en cuatro minutos de la segunda parte hizo dos goles el Cúcuta Deportivo.



En los minutos 2 y 4 se inspiró Jonathan Agudelo, en los dos goles intervino también Matías Pérez quien puso dos balones precisos. En el 0-2 Agudelo aprovechó que Jeison Quiñones se cayó y al quedar solo frente al arquero Delgado sólo tuvo que rematar hacia un costado. En el tercero y último gol de Cúcuta el jugador Agudelo mandó el balón por debajo de las piernas del arquero Delgado casi desde la raya que delimita el área chica.



Rionegro, malherido, intentó hacer lo imposible, pero sólo le alcanzó para convertir el gol de la honrilla, a través de un cabezazo de Sebastián López.



El local intentó, pero el tiempo no fue su aliado ni los jugadores crearon suficientes jugadas ofensivas. Nada pudo hacer Aldo Leao Ramírez ni los otros cuatro compañeros que hoy debutaron como refuerzos del club (Jefferson Mena, Gustavo Torres, Jeison Quiñones, Elacio Córdoba).



En cambio, Cúcuta casi al final consigue la cuarta anotación, con Carmelo Valencia, que cabeceó al piso, pero estuvo atento Elacio Córdoba para sacar la pelota de la raya.



En la próxima fecha de la Liga II-2019, Rionegro Águilas visitará a Alianza Petrolera, el próximo domingo a las 3:45 de la tarde. Cúcuta Deportivo, mientras tanto, recibirá a Santa Fe, el sábado, a las 5:00 p.m.

Síntesis

Rionegro Águilas 1-3 Cúcuta Deportivo



Rionegro: Luis Delgado (4); Elacio Córdoba (5), Jefferson Mena (4), Jeison Quiñones (4) y Carlos Ramírez (5); Francisco Rodríguez (4); Jader Obrian (5), Aldo Leao Ramírez (5), Iván Rivas (4) y Mauricio Gómez (4); Jacobo Escobar (5).

D.T.: Flabio Torres.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (6); Henry Obando (6), David Achucarro (6), Javier López (5) y Mauricio Duarte (6); Hárrison Mancilla (6), Diego Chica (6) y John Hernández (6); Matías Pérez (8) y Luis Miranda (6); Jonathan Agudelo (7).

D.T.: Pablo Garabello.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Gustavo Torres (4) por Jacobo Escobar (1 ST), Kevin Salazar (4) por Mauricio Gómez (14 ST) y Sebastián López por Iván Rivas (29 ST).



Cambios en Cúcuta: Jeison Carabalí por John Hernández (26 ST), Carmelo Valencia por Jonathan Agudelo (36 ST) y Diego Sánchez por Matías Pérez (43 ST).



Goles de Rionegro: Sebastián López (38 ST).



Goles de Cúcuta: Matías Pérez (43 PT) y Jonathan Agudelo (2 ST y 6 ST).



Amonestados: Obrian, Escobar, Rodríguez, Mena, Ramírez (Rionegro Águilas); Mancilla, Hernández, Duarte, Chica (Cúcuta).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Cúcuta Deportivo le hizo los mismos tres goles a Rionegro Águilas en la primera fecha de la Liga I-2019, salvo que en aquella ocasión el conjunto antioqueño no hizo ninguno.



Figura: Matías Pérez (8).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 1.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro