Patriotas le dio un golpe de autoridad al bicampeón Junior

En su debut como local, Patriotas derrotó 2-0 al bicampeón Junior y demostró gran solvencia en zona defensiva y siendo práctico a la hora de aprovechar las oportunidades de gol.

Tres puntos que le devuelven la tranquilidad al onceno que orienta Diego Andrés Corredor, que no fue inferior al compromiso de enfrentar al actual monarca del fútbol profesional colombiano y de mostrar una mejor imagen luego del partido que perdió 3-0 de visitante ante Medellín.



Un gol de camerino le dio la posibilidad a Patriotas de ir el marcador. El reloj marcó los dos minutos y Brayan Fernández puso a celebrar a la parcial boyacense, luego de una acción en la que participó Israel Alba quien estrelló un balón en el pecho del portero José Chunga y el rebote le quedó expedito al artillero antioqueño para que envíe el balón al fondo de la piola.



Se esperaba la reacción del campeón colombiano, pero esta no se dio en la medida que se esperaba. Tan solo un remate de media distancia de Víctor Cantillo que no tuvo dirección y luego en el cobro de un tiro libre de Luis González que pegó en el travesaño, que fue la opción más clara que tuvo el visitante para empatar el compromiso.

A partir del minuto 15, el local dispuso de doble línea de cuatro y dejó a Fernández y a Arias para inquietar en zona ofensiva, mientras que en zona medular Kelvin Osorio fue el hombre encargado de las ideas, junto a Fredy Salazar.



Junior inquietó, básicamente, por el costado izquierdo con Freddy Hinestroza, pero pese a lo punzante que fue con sus rápidas salidas no fue preciso en la entrega y en otras ocasiones abusó de la individual.



A excepción del trabajo sobre el área contraria del venezolano González, lo del cuadro barranquillero no tuvo ninguna trascendencia en el último cuarto de la cancha.



Por su parte, el elenco tricolor cada vez que tuvo la pelota logró inquietar sobre la portería de Chunga. Al minuto 20 es Arias quien ingresó por el medio, la disputa con Rafael Pérez y el rebote que le quedó a Fernández, quien sacó un remate que control bien él meta costeño.



Cinco minutos después fue Freddy Salazar quien desperdició una clara oportunidad de gol, cuando le ganó la espalda al marcador izquierdo Gabriel Fuentes y tuvo el tiempo para acomodarse y la tiró por encima del arco, luego de un pase en profundidad de Kelvin Osorio.



En la etapa de complemento, fue Fernández quien se asomó con peligro con un cabezazo que salió lamiendo el vertical izquierdo, luego de un centro de Osorio y error de los dos centrales que se dejaron anticipar.



Y al minuto 14 ST, en un cobro de tiro libre, Osorio mediante un zurdazo acomodó un balón que superó la barrera y se incrustó sobre el ángulo superior izquierdo de Chunga, quien se quedó parado para observar cómo se incrustaba en su valla.



Un certero golpe para los orientados por el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña quien se vio con otra actitud, pero careció de ideas en zona de gestación y tampoco tuvo la forma de desacomodar el sistema defensivo del local.



Patriotas siguió con la tónica de tener y de manejar el esférico. Siempre lució con variantes en el momento de atacar y fue así como César Hinestroza lo intentó con sus apariciones por izquierda y en otras ocasiones hizo lo propio Israel Alba.



Junior modificó su nómina con el ingreso de Iván Luquetta en reemplazo de Sebastián Hernández y fue este quien se animó con el cobro de un tiro libre que volvió a pegar en el horizontal.



Luego llegó al campo Stiwart Acuña por un irresoluto Edder Farías, quien no trascendió y poco peso ofensivo le dio a su equipo. En ese deseo de buscar el arco, Cantillo volvió a intentar con un remate de fuera del área, pero salió desviado.



El local se adueñó por completo, tocó de primera intención y el olé se escuchó por varios pasajes en los últimos minutos, ante un disminuido y escaso Junior que no mostró en su nómina a jugadores de la talla de Emerson Sánchez, Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Matías Fernández, entre otros.

Síntesis

Patriotas 2-0 Junior



Patriotas: Eder Chaux (7); Israel Alba (6), Jerson Malagón (6), Martín Payares (6), César Hinestroza (6); Almir Soto (6), Julián Buitrago (6), Kelvin Osorio (8), Jhon Arias (7), Fredy Salazar (6); Brayan Fernández (7).

D.T.: Diego Corredor.



Junior: José Chunga (5); Marlon Piedrahíta (5), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5), Germán Fuentes (5); Víctor Cantillo (6), Luis Narváez (6), Sebastián Hernández (5), Fredy Hinestroza (6); Edder Farías (4) y Luis González (6).

D.T.: Julio Comesaña.





Partido: Aceptable.



Goles de Patriotas: Brayan Fernández (2 PT) y Kelvin Osorio (14 ST).



Gol de Junior: no hubo.



Cambios en Patriotas: Carlos Rivas por Brayan Fernández (25 ST), Andrés Ávila por Freddy Salazar (37 ST) y Maicol Medina por Kelvin Osorio (45’ + 1 ST).



Cambios en Junior: Iván Luquetta (5) por Sebastián Hernández (10 ST), Stiwwart Acuña por Edder Farías (19 ST) y Leonardo Pico por Luis Narváez (35 ST).



Amonestados en Patriotas: Gerson Malagón (23 PT) y Kelvin Osorio (7 ST),



Amonestados en Junior: Gabriel Fuentes (8 PT) y Luis Narváez (30 ST).



Figura: Kelvin Osorio (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 10.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jonathan Ortiz (7).



Ulises Ortega

Para EL TIEMPO

Boyacá