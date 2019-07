Millonarios aún no convence, pero le ganó al Once y toma confianza

Millonarios respira. Luego de caer en la primera fecha de la Liga contra Envigado, en Bogotá, el equipo reaccionó y le ganó al Once Caldas, 1-0, con anotación de Juan David Pérez. No fue un triunfo holgado y Millos no fue un equipo brillante, pero logró los tres puntos que necesitaba para adquirir confianza.

Millonarios fue más que Once Caldas, pero solo en el primer tiempo, cuando lo sometió y le desnudó serios errores que tenía. La defensa visitante fue un mar de nervios, con fallas reiteradas, sobre todo por las laterales, zonas que Millos explotó con velocidad y con la buena y constante salida de sus laterales.



El gol, el de la victoria, llegó temprano, al minuto 15, y fue en una jugada insólita, de la cual aún se deben estar lamentando en el equipo de Manizales. Fue un saque de banda de Hansel Zapata, largo, al área, y allí el jugador José Julio, marcador de punta derecha, fue al rechazo, pero la pelota le picó, lo sobró y él, en medio de su desconcierto, no se percató de que atrás estaba Pérez, al acecho, y cabeceó al arco cuando el arquero ya salía a corregir el error de su compañero.

Era muy tarde, la pelota ya estaba adentro y Millos celebraba el primer gol, el único. El partido pintaba bien para los embajadores, que sin tener mucho se veían mejor en la cancha, más cómodos. El equipo de Pinto detectó que en esa zona derecha, el Once Caldas sufría, y por allá lo atacó una y otra vez. Por allá llegó González Lasso al minuto 25 y metió un remate cruzado que asustó al portero paraguayo Gerardo Ortiz, quien en esa primera parte se destacó al sacarle un tremendo disparo a Zapata de media distancia.



En la segunda parte muchas cosas cambiaron. Primero, el DT visitante, Hubert Bodhert, sacó de la cancha a Julio, corrigió en esa zona, y sus jugadores se llenaron de confianza y de decisión, se dieron cuenta de que con orden podían atacar a Millonarios, así quedaran expuestos atrás. El equipo azul lo permitió, dejó que el rival cogiera la pelota y creciera en confianza. Entonces empezaron a pasar sustos en El Campín.



Once Caldas se dejó guiar por hombres habilidosos como Carbonero y Javier Reina. Este último tuvo un remate de media vuelta que pasó muy cerca. Luego llovieron centros de costado, y dos veces el portero Martínez, el que ataja en reemplazo de Wuilker Faríñez (quien sigue lesionado y cuya continuidad no es ciento por ciento segura) tuvo que intervenir. Le atajó un mano a mano a Carbonero. Luego contuvo un tiro libre a Suárez, bien, abajo. Caldas se fue encima e incluso le anularon un gol a Juan David Rodríguez, quien fue el atacante más insistente.



En el contragolpe, Millos fue peligroso, pero por exceso de velocidad no supo resolver, fue impreciso. “No fue el mejor partido e Millonarios, pero tampoco fue malo. Algunos jugadores están tomando el ritmo, se les nota la ausencia de fútbol, otros se están afianzando. Ahí vamos. Lo importante era ganar y vamos a corregir, acentuar el trato de la pelota”, dijo Jorge Luis Pinto al final del partido.



Millos desperdició algunas posibilidades, en los pies de Arango, que se reestreno con el equipo, y tuvo que darle más solidez al medio campo para controlar el juego que se le salía de las manos; sin embargo, se quedó con los tres puntos.

Síntesis

Millonarios 1-0 Once Caldas



Millonarios: Jefferson Martínez (7), Andrés Román (6), Breiner Paz (5), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (5); Jhon Duque (6), Felipe Jaramillo (5), David Silva (5); Hansel Zapata (5), Fabián González Lasso (5), Juan David Pérez (6).

D.T.: Jorge Luis Pinto





Cambios: Cristian Arango por Hansel Zapata (19 ST), César Carrillo por Felipe Jaramillo (24 ST), Steven Vega por Jhon Duque (37 ST).



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); José Junior Julio (3), Miguel Nazarit (4), Andrés Correa (5), Elvis Mosquera (5); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (5); Kevin Londoño (6) Javier Reina (5), Johan Carbonero (6); Ménder García (6).

D.T.: Huberth Bodhert.



Cambios: Harlin Suárez (6) por José Junior Julio (1 ST); Carlos Lizarazo por Javier Reina (29 ST), Juan Caicedo por Juan David Rodríguez (35 ST).



Amonestados: Andrés Román (40 PT), César Carrillo (28 ST), por Millonarios. Juan David Rodríguez (16 PT), Kevin Londoño (31 PT), Sebastián Guzmán (36 ST), Juan Salcedo (45 ST), por Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Gol: Juan David Pérez (14 PT).



Figura: Jefferson Martínez (7).



Estadio: El Campín



Asistencia: 11.772 espectadores.



Partido: regular.



Árbitro: Gustavo Murillo (6)



Incidencia: el juez amonestó al entrenador Jorge Luis Pinto.