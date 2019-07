Cuatro goles en el empate de Alianza Petrolera y Rionegro Águilas

Alianza Petrolera y Rionegro Águilas pisaron el gramado del estadio Daniel Villa Zapata del puerto petrolero de Colombia, para disputar un compromiso en el que habría más que tres puntos, salir del sótano del descenso para el conjunto aurinegro, mientras que Rionegro con la intención de conseguir una victoria para sumar frente a un rival directo en su lucha por no descender.

Rodaría la esférica y la iniciativa en los primeros minutos sería para Alianza Petrolera que en la salida por los costados generó un par de aproximaciones a gol, mientras que Rionegro sólido en defensa, buscó transiciones rápidas entre defensa y ataque.



En el minuto 19 del primer tiempo Alianza Petrolera anotaría el primer gol de la tarde, por intermedio del defensor Luciano Ospina, quien después de un cobro de tiro de esquina se levanta y de cabezazo al palo de la mano izquierda del portero Delgado, decreta el uno por cero a favor del conjunto local.



Sobre el minuto 23 de la primera mitad el juez central Carlos Betancur concedería un minuto para hidratación de jugadores y árbitros ante la inclemente temperatura del puerto petrolero.

Rionegro igualaría el partido en el minuto 39 del primer tiempo cuando Aldo Leao Ramírez filtra un balón en medio de los centrales, recepciona la esférica Jáder Obrian quien define rasante al palo mano derecha del portero Jerez. De otra parte, en el minuto 41 se iría del campo de juego el jugador David Contreras de Rionegro quien saldría resentido e ingresaría Jonathan Lopera.



En el minuto 45 el portero Jerez evitó nuevamente que Iván Rivas anotara el segundo gol para el visitante, cuando el guardameta ganó el balón al delantero ahogando el grito de gol para el conjunto antioqueño. Así pues, terminaría el primer tiempo con el empate uno por uno, entre dos equipos que dominaron por momentos el juego en la primera parte.



Iniciaría el segundo tiempo y muy temprano, minuto 4, Rionegro convierte el segundo gol, por intermedio de Jáder Obrian, quien, de contragolpe arranca desde la mitad del campo de juego, carrera larga, se interna en el área y remata sobre el palo mano derecha de Jerez para decretar el dos por uno a favor del onceno visitante, el segundo en su cuenta personal.



Ahora bien, sobre el minuto 12 del segundo tiempo el recién ingresado Cleider Alzate anotaría el gol del empate para Alinaza Petrolera, en una jugada donde define de cabeza sobre el palo mano izquierda de la portería adversaria y de esta forma el partido se igualaría dos por dos.



Sobre el meridiano de la segunda parte Alianza Petrolera con mayor volumen ofensivo generó jugadas de riesgo sobre la portería del portero Luis Delgado, pero sin poder resolutivo, entre tanto, Rionegro apelando al contragolpe, utilizó los cambios de frente y la salida por los costados esperando el error del adversario y lograr anotar el gol de la victoria.



Terminaría el compromiso con el empate dos por dos entre los equipos Alianza petrolera y Rionegro que siguen comprometidos en la zona del descenso y deberán recomponer el camino de cara a las próximas jornadas.

Síntesis

Alianza Petrolera 2–2 Rionegro



Alianza Petrolera

Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (5), Juan Ríos (7), Fredy Flórez (6), Luciano Guaycochea (5), Estefano Arango (5), Jhon Vásquez (5) y Cesar Arias (5).

DT: César Torres.



Rionegro

Luis Delgado (5), Elacio Córdoba (6), Jefferson Mena (6), Álvaro Angulo (5), Carlos Ramírez (5), Francisco Rodríguez (5), Jáder Obrian (8), Iván Rivas (6), David Contreras (6), Aldo Leao Ramírez (6) y Jacobo Escobar (5).

DT: Flabio Torres.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Ospina (19 PT), Alzate (12 ST).



Goles Rionegro: Obrian (39 PT y 4 ST).



Cambios Alianza Petrolera: José Correa (5) por Arias (1 ST), Wilson Cuero (5) por Arango (8 ST) y Cleider Alzate (6) por Vásquez (8 ST).



Cambios Rionegro: Jonathan Lopera (5) por Contreras (41 PT), Mauricio Gómez por Escobar (29 ST) y Sebastián López por Rivas (45 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Rionegro: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Guaycochea (22 ST).



Amonestados Rionegro: Córdoba (18 ST) y Obrian (44 ST).



Detalle: Tercer empate entre Alianza y Rionegro en 14 partidos disputados.



Figura: Jáder Obrian delantero de Rionegro (8).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (8).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo

Barrancabermeja.