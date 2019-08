Cúcuta y Once Caldas no se sacaron diferencias en el General Santander

Parejos en números, juego y resultado: Cúcuta empató 1-1 con Once Caldas, en el estadio General Santander por la cuarta fecha de la Liga colombiana.

En los minutos iniciales, ambos equipos pusieron sus líneas en la mitad de la cancha sin arriesgar demasiado. Once Caldas tuvo la primera aproximación por intermedio de Johan Carbonero por la banda izquierda con un remate que desvió Javier López, apenas al minuto 4. Los “motilones” trataron de imponer el ritmo del partido con el control del balón a través de sus volantes, mientras que los “albos” apelaron a la velocidad de García y Carbonero para generar presencia ofensiva por los costados.



Al minuto 14, Cúcuta Deportivo abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que comenzó con la recuperación de balón de Matías Pérez, quien hizo una pequeña sociedad con Luis Miranda; este último llegó con velocidad a línea de fondo y envió un centro al segundo palo, donde Jonathan Agudelo bajó el balón de cabeza para que Daniel Restrepo definiera con un potente remate a pocos metros del golero Ortiz.



Once Caldas reaccionó y tuvo en Ménder García su hombre más importante en ataque. El conjunto visitante tocó de primera intención y con precisión, lo cual le permitió pisar con frecuencia los predios del local. Cúcuta retrasó un poco las líneas y tuvo algunas incursiones en ataque con la salida rápida del lateral derecho Obando y la capacidad individual de Miranda. En el último minuto de la primera parte, Carbonero para Caldas intentó con un remate de media distancia que fue bien controlado por el golero Chaverra.



En el periodo complementario, el conjunto visitante salió con mejor actitud y rápidamente igualó las acciones. Al minuto 7 y luego de una serie de rechazos ineficaces en el área local, Elvis Mosquera capitalizó un rebote rematando con pierna derecha para silenciar a los asistentes al General Santander. Once Caldas siguió manejando el balón e imponiendo su ritmo, incluso al minuto 18 estuvo a punto de irse adelante en el marcador con un cabezazo de Ménder García ante la pasiva reacción del zaguero Javier López.



Cúcuta realizó dos variantes y le apostó a Carabalí y Valencia para buscar nuevas alternativas en ataque. El balón en buena parte del periodo complementario le perteneció al equipo blanco de Manizales, que adelantó líneas y dominó el ritmo del juego. El cansancio fue evidente en las dos nóminas que bajaron la intensidad en la marca y la dinámica en las acciones. Al final, ambos equipos lucieron conformes con el resultado y el botín de un punto para cada uno.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 1– Once Caldas 1



Cúcuta Deportivo

Juan Camilo Chaverra (5), Henry Obando (6), David Achucarro (5), Javier López (4), Diego Sánchez (4), Harrinson Mancilla (5); Diego Chica (6), Matías Pérez (6), Luis Miranda (6), Daniel Restrepo (6) y Jhonathan Agudelo (5).

DT: Pablo Garabello.



Once Caldas



Gerardo Amílcar Ortiz (5); Carlos Pájaro (6), Andrés Felipe Correa (5), Diego Peralta (6), Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (7), Juan David Rodríguez (5), Kevin Londoño (5), Harlin Suárez (5); Johan Carbonero (6) y Ménder García (6).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Restrepo (14 PT)



Goles Once Caldas: Mosquera (7 ST)



Cambios Cúcuta Deportivo: Yeison Carabalí por Restrepo (25 ST), Carmelo Valencia por Agudelo (28 ST) y Ever Valencia por Pérez (38 ST)



Cambios Once Caldas: Enrique Serje por Domínguez (34 ST), David Lemos por Carbonero (38 ST) y Tomás Clavijo por García (43 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Once Caldas: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Restrepo (40 PT), Mancilla (25 ST), Obando (45+1 ST)



Amonestados Once Caldas: Correa (45+1 PT), Suárez (45+1 ST), Serje (45+2 ST)



Detalle: Cúcuta Deportivo y Once Caldas sellaron un entretenido empate en la frontera.



Figura: Sebastián Guzmán, volante Once Caldas (7)



Estadio: General Santander.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (5).



Por: DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta