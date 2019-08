Alianza gana de local y sigue en la pelea por salir del descenso

Alianza petrolera y Envigado medirían fuerzas en un compromiso importante para las dos escuadras en contienda, ya que disputaban tres puntos importantes en la tabla del descenso. El equipo aurinegro en condición de local con la intención de ganar, mientras que el onceno naranja con la firme intención de poder sumar en una plaza difícil.

La inclemente temperatura del puerto petrolero, cercana a los 38 grados, sería testigo de los primeros minutos del partido en el que la iniciativa fue para Alianza petrolera que con la salida por los costados generó dos opciones de gol que no pudo definir.



Sobre el minuto 25 de la primera parte, el juez central del compromiso concedió un minuto de hidratación ante la fuerte temperatura y elevada humedad presentada en el puerto petrolero. Ahora bien, en lo futbolístico Envigado con orden en defensa y presión en dos cuartos de cancha, no permitió que prosperara la fase ofensiva en Alianza Petrolera.



Culminaría el primer tiempo con empate e acero goles entre Alianza petrolera que generó tres opciones de gol que no pudo concretar, mientras que, el conjunto visitante con una sola aproximación a gol esperó a su rival e intentó jugar al contragolpe.



Los primeros 15 minutos del segundo tiempo mostraron dos opciones de gol por equipo en donde ninguna de las dos escuadras logro concretar la anotación. Envigado que adelantó las líneas fue un equipo con mayor presencia ofensiva para la segunda mitad, mientras que el conjunto petrolero un tanto sorprendido conservó orden en defensa.



En el minuto 24 de la segunda parte, nuevamente se permitió minuto de hidratación para jugadores y cuerpo técnico, aunque la temperatura ya había descendido a los 32 grados. De otra parte, Alianza petrolera que generó volumen ofensivo sobre el campo adversario, no encontraba el camino a gol debido al orden táctico mostrado por Envigado durante el partido.



Sobre el minuto 34 del segundo tiempo, Alianza petrolera anotaría el uno por cero por intermedio de Jhon Vásquez, quien recibe un balón en el área, se voltea y remata rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Hernández que, aunque roso el balón con su mano, no pudo evitar la anotación.



Terminaría el partido con la victoria en condición de local para Alianza Petrolera uno por cero sobre Envigado, tres puntos que le dan un respiro temporal al conjunto local en la tabla del descenso y desde ahora comienza a pensar en el partido con Once Caldas donde deberá sumar de visitante.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Envigado 0



Alianza Petrolera

Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Luciano Guaycochea (6), Cleider Alzate (6), Wilson Cuero (5) y José Correa (5).

DT: César Torres.



Envigado

Ernesto Hernández (6), Cristian Arrieta (6), Francisco Báez (6), Humberto Mendoza (5), Luis Tipton (5), Jairo Palomino (5), George Saunders (5), Alexis Zapata (6), Iván Rojas (5), Arley Rodríguez (5) y Wilmar Jordan (5).

DT: Eduardo Lara.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Vásquez (34 ST).



Goles Envigado: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Jhon Vásquez (7) por Correa (10 ST), Diego Cuadros (5) por Guaycochea (16 ST) y Cesar Arias por Cuero (23 ST).



Cambios Envigado: Juan Mosquera por Saunders (22 ST), Michael Gómez por Jordán (28 ST) y Yeison Guzmán por Rojas (40 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Envigado: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Guaycochea (18 PT) y Díaz (20 ST).



Amonestados Envigado: Zapata (17 PT), Saunders (20 PT), Tipton (14 ST), Gómez (33 ST) y Báez (37 ST).



Detalle: Primera victoria de Alianza petrolera en condición de local en la liga II - 2019.



Figura: Jhon Vásquez Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 1.800 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mario Herrera Bernal (8).



Por: JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Barrancabermeja.