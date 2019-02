Junior volvió a Ibagué y de nuevo derrotó a Tolima

En un emotivo partido, que tuvo dos etapas diferentes por lo desarrollado por los protagonistas, el campeón colombiano, Junior de Barranquilla derrotó con autoridad 1-2 a un Deportes Tolima que fue flaco en el primer tiempo y mejoró para el segundo, los goles del tiburón fueron obra de Luis Narváez y Luis Carlos Ruíz, descontó Luis González.

Cómo aconteció contra Deportivo Cali, una error en defensa por parte del Deportes Tolima fue capitalizado por el rival, cuando el cronómetro no llegaba a los 2 minutos, un balón filtrado en medio de los defensores pijaos fue aprovechado por Daniel Moreno que entro al área y fue derribado por el portero Álvaro Montero, el árbitro Rojas no duda y sanciona la pena máxima.



Un hombre que no es recurrente para asumir estas instancias, Luis Narváez, que hoy estaba jugando de zaguero central, se ubica en el punto de cobro, remata con fuerza al palo de la mano izquierda del golero del Tolima y anota el tanto tiburón, corrían 3 minutos de juego. Ahora el local tenía que recomponer porque este gol dañaba el planteamiento del técnico Gamero.



Tolima buscó tomar el control y acercarse a los predios de Viera, pero trataba de imprimir vértigo y ahí se equivocaba, le hacía fácil el trabajo de marca a Junior y armaba la salida del rival.



Los reflectores estaban sobre el chileno Matías Fernández, que se convertía en el socio ideal de sus compañeros, para imponer orden y distribuir juego en función de ataque.



El Vinotinto y Oro no encontraba la fórmula para romper el esquema de Junior, el visitante lucía cómodo y con practicidad tocaba y cambiaba de ritmo a su antojo, parecía que estaba más cerca el segundo del campeón que el empate del Pijao.



A los 38 minutos el dueño de casa tuvo la primera opción clara de gol, por medio de un cobro de tiro libre por parte de Marco Pérez, el delantero chocoano disparó a la mitad del arco encontrando bien ubicado a Sebastián Viera que envió el esférico fuera de la cancha.



Con una positiva demostración de juego colectivo y un gran aporte de valores como Matías Fernández, Fredy Hinestroza y Gabriel Fuentes, Junior le dió un repaso al Deportes Tolima y se fué ganador en el primer tiempo.

Tolima reaccionó, pero no le alcanzó

Alberto Gamero movió sus fichas para arrancar el segundo periodo: sacó a Yeison Gordillo y Omar Albornoz que fueron intrascendentes y ordenó el ingreso del joven Jaminton Campaz y de Alex Castro, a la par de las variantes el Tolima salió con una mejor actitud y posesión del balón para buscar hacerle daño al rival.



Y ese cambio de 180 grados que tuvo el Vinotinto y Oro dió fruto muy temprano, a los 9 minutos el venezolano Luis González tomó el balón en el área, dejo en el camino dos rivales y con un potente disparo cruzado venció la resistencia de Viera, González llegó a su tercer tanto en el torneo, todos de manera consecutiva.



El trámite de juego ya era parejo, Tolima tenía claridad para llegar con peligro a la portería de Junior, con argumentos de sacudió del mal primer tiempo, Junior esperaba con orden y jugaba a buscar los espacios que le podía dar el contrario.



Los cambios le dieron resultado a Gamero, Campaz y Castro eran dinámicos y contagiaban a sus compañeros, cuando se jugaban 29 minutos no era descabellado pensar en el segundo gol tolimense.



Pero como el fútbol no aplica la lógica ni es una ciencia exacta, fue Junior el que encontró la segunda anotación, a los 34 minutos Luis Carlos Ruíz recibió un pase a espalda de los centrales del Tolima y a la salida de Montero definió a ras de pasto para alcanzar el gol tiburón.



Tolima adelantó líneas y fue de frente a buscar el empate, los dirigidos por Luis Fernando Suárez se resguardo en el último cuarto de cancha y aguantaba la arremetida del local, que por instantes era impreciso y entregaba mal el balón.



En un segundo tiempo donde mejoró en desempeño colectivo, pero se encontró con el mejor equipo hoy por hoy en el país, Deportes Tolima dejo escapar tres puntos de su casa en juego correspondiente a la fecha 1 de Liga.

Tolima 1 / Junior 2

Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (7), Sergio Mosquera (6), Juan Pablo Vargas (6), Danobis Banguero (7); Carlos Robles (7), Rafael Carrascal (7), Yeison Gordillo (5), Luis González (6), Omar Albornoz (5); Marco Pérez (6).



DT: Alberto Gamero



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (6), Luis Narváez (8), Willer Ditta (7), Gabriel Fuentes (7); Enrique Serje (6), Víctor Cantillo(7), Fredy Hinestroza (5), Daniel Moreno (7); Matías Fernández (7), Luis Carlos Ruíz (7).



DT: Luis Fernando Suárez.



Partido: bueno.



Cambios en Tolima: Jaminton Campaz (7) por Yeison Gordillo (1ST, Alex Castro (6) por Omar Albornoz (1 ST), Diego Valdés por Rafael Carrascal (38 ST).



Cambios en Junior: Luis Díaz (6) por Fredy Hinestroza (12 ST), James Sánchez (5) por Matías Fernández (15 ST), Deivi Balanta por Daniel Moreno (38 ST).



Amonestados en Tolima: Álvaro Montero (2 PT), Yeison Gordillo (15 PT), Rafael Carrascal (23 ST), Sergio Mosquera (37 ST), Juan Pablo Vargas (44 ST),



Amonestados en Junior: Enrique Serje (5 PT), Marlon Piedrahita (15 PT), Luis Carlos Ruíz (26 ST),



Expulsados: no hubo.



Goles de Tolima: Luis González (9 ST),



Goles de Junior: Luis Narváez (3 PT) pena máxima, Luis Carlos Ruíz (34 ST),



Figura: Luis Narváez (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro. Asistencia: 4.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Andrés Rojas (6).



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué