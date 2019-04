Medellín volvió a regalar puntos: empató 1-1 con  Once Caldas

Independiente Medellín volvió a regalar puntos en casa: empató 1-1 con Once Caldas a pesar de jugar con uno más desde el minuto 62, cuando fue expulsado Edwin Velasco, cuando los locales estaban en ventaja.

Germán Ezequiel Cano aprovechó un rebote para meter el gol del Medellín, a los 17 minutos, y ratificarse como el máximo artillero de la Liga, con 12 anotaciones.

Once Caldas encontró el empate gracias a un cabezazo de Mender García, a los 82, tras un centro de Lewis Ochoa.



En los primeros minutos, Once Caldas presionaba mientras el control de la pelota era del local, el juego se concentraba en el medio campo, no se generaban espacios, entonces Medellín buscaba los pases largos.



En el minuto 5, una buena jugada construida por el ‘rojo’ terminó en gol de Leonardo Castro, pero el juez de línea Ángel Caro levantó la bandera y anuló la jugada, por fuera de lugar del atacante caucano.



Sobre el minuto 15 y tras una falta cometida por Sebastián Guzmán, le quedaba una gran posibilidad al Medellín, el cobro derivó en tiro de esquina que fue aprovechado por el ‘rojo’ para abrir el marcador por parte de Germán Cano.



En el minuto 17, el delantero argentino aprovechó un rebote generado tras un disparo de Castro, para marcar con pierna derecha el gol 101 con la camiseta del Medellín, de los cuales 12 ha marcado este semestre, para ratificarse como el goleador de la Liga.



Tras el gol, la visita se concentró en pegarle sistemáticamente a Germán Cano, sin tener el dominio de la pelota, el ‘albo’ cortaba el juego bajándole el ímpetu al DIM.



Once Caldas atacó y tras un cobro de falta desde el sector izquierdo, Diego Peralta de golpe de cabeza por poco igualaba el marcador. El central le ganó la posición a Nicolás Palacios. La visita seguía insistiendo, aunque con más ganas que precisión.



En la etapa complementaria, el ‘blanco blanco’ adelantó sus líneas, mientras que Medellín trataba de recuperar la pelota para hacer transiciones de defensa a ataque, con lanzamientos frontales, buscando a Cano, Castro y Diego Herazo.



En el minuto 17, un choque entre Diego Herazo y Edwin Velasco en la mitad de la canchahizo detener el partido durante algunos minutos. El lateral de Once Caldas fue con el codo y el árbitro central Ricardo García decidió expulsarlo por juego peligroso.



El tiempo avanzaba y el partido se concentró en la defensa del resultado por parte del local, mientras que la visita arriesgaba en el ataque, pese a tener un jugador menos.



En el minuto 36, un centro de Lewis Ochoa desde el sector derecho, vio bien ubicado al recién ingresado Ménder García, quien cabeceó con plena libertad para igualar el marcador, dándole justicia a un Once Caldas que insistió más que Medellín en el segundo tiempo.

Medellín 1, Once Caldas 1

Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (6), Nicolás Palacios (5), Jesús Murillo (5), Dairon Mosquera (6); Diego Arias (6), Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (6); Leonardo Castro (6), Diego Herazo (5), Germán Cano (6). DT: Octavio Zambrano.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (5); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (4), Edwin Velasco (4); Sebastián Guzmán (5), Juan David Rodríguez (5), David Gómez (5), Juan Pablo Nieto (6); Kevin Londoño (6), Darío Rodríguez (5). DT: Hubert Bodhert.



Partido: regular.



Cambios en Medellín: Sebastián Macías por D. Mosquera (24 ST), William Parra por Herazo (32 ST) y Cristian Echavarría por Angulo (40 ST).



Cambios en Once Caldas: Mender García por Rodríguez (31 ST), Javier Reina por Londoño (31 ST) y Marcelino Carreazo por Nieto (45+1 ST).



Gol del Medellín: Cano (17 PT). Gol del Once Caldas: García (36 ST).



Amonestados: Dairon Mosquera (27 PT), Elvis Perlaza (35 PT), Jesús Murillo (15 ST), Larry Angulo (25 ST), Germán Cano (35 ST) para Independiente Medellín. Edwin Velasco (19 PT), Andrés Correa (23 PT), Kevin Londoño (8 ST), Juan David Rodríguez (15 ST), Diego Peralta (45 ST) en Once Caldas.



Expulsados: Edwin Velasco (17 ST).



Figura: Juan Pablo Nieto (6).



Estadio: Atanasio Girardot. Asistencia: 14.841 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Ricardo García (5).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal Futbolred

Medellín