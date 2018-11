Millonarios ratificó su fracaso: perdió 1-0 con Huila

Millonarios sentenció su eliminación de la peor manera, perdiendo 1-0 con el equipo número 17 de la Liga, Atlético Huila, en Neiva. La derrota fue la ratificación de un año terrible, en el que quedó eliminado rápidamente en los torneos de Conmebol (fase de grupos en la Libertadores y octavos de final de la Suramericana) y en la que no entró a la disputa del título en ninguno de los dos semestres.

Millonarios no tenía una opción distinta a ganar, pero en la primera etapa le faltó intensidad. Fue un equipo correcto, que trató de manejar la pelota, que jugó casi siempre en campo del Huila, pero sin generar, en realidad, mucho peligro. Los delanteros azules casi siempre quedaban en fuera de lugar y solo un remate de Henry Rojas vino a llevar peligro al arco de Geovanni Banguera.



Pero si Millos no corrió riesgos en la primera etapa, terminó jugándosela toda en el segundo, cuando metió a Christian Marrugo y dejó un solo volante de marca en la cancha, Juan Guillermo Domínguez. Corrió el riesgo, primero, de quedarse con 10, porque 'Carachito' había cometido una falta para tarjeta amarilla con cara de roja, y segundo, porque quedaba absolutamente expuesto a que Huila lo atacara, porque era un equipo largo, con mucho espacio entre línea y línea.

Para quienes no eran hinchas ni de Millonarios ni del Huila, fue un partido agradable de ver, con ataques de lado y lado (más del local que del visitante), pero sin precisión en ninguna de las dos áreas. Para los fanáticos azules, en cambio, fue una prueba de paciencia. Hasta que apareció el toque de suerte que puede dar un triunfo o eliminar a un equipo. Un pase sin destino rebotó en Anier Figueroa y le quedó a Edwar López, que venció, por fin, a un Wuilker Faríñez que ya había tenido trabajo en esa segunda etapa: 1-0 a los 28 minutos.



Ya para esa altura había entrado Óscar Barreto por Juan Camilo Salazar. Y luego, en medio del desespero azul y la celebración del Huila, ingresó Gabriel Hauche por Ovelar, que empezó bien y se fue apagando. Es decir, Russo se la volvió a jugar con la suya y volvió a perder. Y Millonarios, salvo un remate de Marrugo que pegó en el palo antes de rebotar en Ayron del Valle e irse afuera, y otro remate del mismo Marrugo que salvó Banguera, no estuvo ni cerca de conseguir un empate que igual no le servía.



El final del partido fue un desorden total, con Matías de los Santos en el área contraria para tratar de meter lo que los de adelante no podían, con muchos huecos en los alrededores del área visitante que Huila no aprovechaba. Millonarios ratificó su fracaso.

Huila 1, Millonarios 0

Huila: Geovanni Banguera (7); Elacio Córdoba (5), Manuel Berrío (6), Eddie Segura (7) y Luis Alberto Tipton (6); Harlin Suárez (6), Andrés Amaya (6), Kevin Agudelo (5), Brayhan Rivas (5) y Diego Gómez (6), y Edwar López (7). DT: Dayron Pérez.



Millonarios: Wuilker Faríñez (7); Jaír Palacios (6), Matías de los Santos (5), Anier Figueroa (6) y Felipe Banguero (5); Henry Rojas (5), Juan Guillermo Domínguez (5), Mackalister Silva (5); Juan Camilo Salazar (6), Ayron del Valle (5) y Roberto Ovelar (6). DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: intenso.



Cambios en Huila: Michael Ordóñez (6) por Rivas (1 ST), Kevin Salazar por Agudelo (17 ST) y Daniel Duarte por Gómez (32 ST).



Cambios en Millonarios: Christian Marrugo (6) por Rojas (1 ST), Óscar Barreto por Salazar (17 ST) y Gabriel Hauche por Ovelar (28 ST).



Gol del Huila: López (28 ST).



Amonestados: Agudelo, Córdoba, Ordóñez (Huila); Domínguez, Palacios, Figueroa, Barreto (Millonarios).



Expulsados: no hubo.



Figura: Edwar López (7).



Estadio: Guillermo Plazas Alcid. Asistencia: 1.500 espectadores, aprox. Taquilla:

no fue suministrada. Árbitro: Nicolás Gallo (6).



