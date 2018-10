Tolima ganó 3-2, es líder y clasificó a los cuartos de la Liga

En su casa y ante un rival que le generó problemas cuando lo atacó, Deportes Tolima ganó el compromiso frente a Leones, en una tarde donde nuevamente el lunar fue la pobre asistencia de aficionados al Manuel Murillo Toro, una afición que no corresponde a la campaña histórica del Vinotinto y Oro.



Los goles del Tolima fueron obra del goleador Marco Pérez en dos ocasiones y Daniel Cataño, por la visita anotaron Yessi Mena y Diego Sánchez.

Tolima salió a imponer condiciones, el desborde por derecha con Luis González y por el costado opuesto con Yohandry Orozco eran las armas que mostraba el campeón Colombiano, el visitante aguantaba y partía del orden en defensa y la poca cesión de espacios entre defensores y volantes.



Sin embargo fue el visitante el que dió el primer golpe, a los 16 minutos una salida rápida con pase largo al costado derecho en ataque para Leones, fue aprovechado Jonathan Marulanda que le ganó por velocidad a Yohandry Orozco y Danobis Banguero, el lateral del equipo felino envío un centro a ras de pasto que fue capitalizado por Yessi Mena que se adelantó a su marcador y definió para anotar en la portería de Montero.



La reacción del Tolima fue casi que inmediata, tres minutos después, al cabo del cobro de un tiró libre el balón queda flotando en el área donde apareció el goleador Marco Pérez que definió con potencia para vencer la resistencia de Cadavid y emparejar las acciones.



Después del gol Pijao, el partido tomó un tinte de dominio alterno, Tolima apostaba por crear un circuito con los tres creativos que había en la cancha para surtir a Marco Pérez, mientras que Leones jugaba a buscar el error del rival y sorprender con la media distancia, pero se notaba la falta de peso en ataque para los antioqueños.



Y esa falencia que evidenció durante todo el torneo el equipo dirigido por Amaranto Perea, les costó en la primera etapa, el visitante tuvo como irse arriba en el marcador pero no contesta concretó, Tolima si fue efectivo y así se montó en el resultado.



A los 42 minutos se generó un contragolpe a favor de Tolima, en el área Marco Pérez sirvió de pivot, cedió el balón a Daniel Cataño que venía acompañando la jugada, el volante dejo pasar al defensor que llegó a cerrarlo y definió con un remate cruzado que se coló en la portería de Arled Cadavid que veía como entraba el esférico por segunda vez. Con victoria parcial del Tolima se iban al descanso.

Tolima sufrió pero marcó la diferencia

El segundo tiempo no cambió respecto a la primera etapa, Leones siguió teniendo el control y acercándose a los predios de Montero, Tolima no encontraba la forma de imponer el fútbol que lo ha caracterizado a lo largo del campeonato.



En esas incursiones de Leones al último cuarto de cancha del Tolima, se produce un tiró de esquina, el balón va al centro del área donde aparece el lateral Diego Sánchez que en una acrobática definición manda la pelota al fondo de la portería, marcando el empate y tal vez el mejor gol de la jornada.



Alberto Gamero movió las fichas, ordenó el ingreso de Omar Albornoz y Robin Ramírez para refrescar el ataque y generar desborde por el costado izquierdo, pero no era claro ni preciso para romper el trabajo defensivo del rival.



Tolima no quería dejar escapar la victoria que le garantizaba la clasificación a los play offs, a los 30 minutos Omar Albornoz es derribado en el costado izquierdo en ataque, la falta es cobrada por Yohandry Orozco que envía el balón al centro del área chica donde apareció el goleador Marco Pérez que anotaba el tercer tanto Pijao y el número 14 en su cuenta personal en el torneo.



El Vinotinto y Oro hizo la tarea, ganó como local, llegó a 32 puntos asegurando la clasificación y manteniendo el liderato. Se evidenciaron errores en defensa y falencias en marca, pero la efectividad en ataque sostuvo el rendimiento como local del actual campeón, que ya piensa en la siguiente fase de la Liga.

Síntesis

Tolima 3 / Leones 2



Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Fainer Torijano (6), Danobis Banguero (7); Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (7), Luis González (5), Daniel Cataño (5), Yohandry Orozco (6); Marco Pérez (8).

D.T.: Alberto Gamero



Leones: Arled Cadavid (6); Jonathan Marulanda (7), Felipe Aguirre (6), Edisson Restrepo (6), Diego Sánchez (7); Daniel Mantilla (6), Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (6), Yeison Zabaleta (6) ; Jhon Sánchez (5), Yessy Mena (6).

D.T.: Luis Amaranto Perea.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Omar Albornoz (6) por Daniel Cataño (13 ST), Robin Ramírez por Luis González (24 ST), Luis Paz por Marco Pérez (39 ST).



Cambios en Leones: Róger Lemus (6) por Yeison Zabaleta (1 ST), Felipe Gómez (6) por Daniel Mantilla (9 ST), Wilmar Jordan por Yessi Mena (22 ST).



Amonestados en Tolima: Rafael Carrascal (9 PT), Carlos Robles (25 PT),



Amonestados en Leones: Felipe Jaramillo (1 PT), Daniel Mantilla (22 PT), Felipe Aguirre (46 ST), Sebastián Gómez (18 ST), Jonathan Marulanda (30 ST),



Expulsados:



Goles de Tolima: Marco Pérez (19 PT) y (31 ST), Daniel Cataño (42 PT),



Goles de Leones: Yessi Mena (16 PT), Diego Sánchez (15 ST),



Detalle:



Figura: Marco Pérez (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6)







Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué.