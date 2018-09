Tolima, a paso firme: goleó a Medellín y llegó a la punta de la Liga

Tolima en un golpe de autoridad se sacudió de la derrota de la fecha anterior y pasó por encima de Independiente Medellín, el goleador de la Liga Marco Pérez anotó en dos ocasiones y Jorge Ramos de pena máxima fueron los encargados de marcar por el campeón.



En una fria y lluviosa noche, que conspiró con la intención de ver las graderías del Manuel Murillo Toro con una buena asistencia, Deportes Tolima salió a buscar con base a la presión en zona media y la tenencia del balón imponer condiciones ante un Medellín que apostaba por la sumatoria de hombres de corte defensivo tanto en defensa como en el mediocampo.

Las precauciones excesivas que quiso tomar en defensa el técnico Zambrano, se fueron al traste a tan solo 10 minutos de juego, cuando un pase largo de Luis Payares fue recepcionado por Marco Pérez que aprovecho una desatención de los dos centrales del Medellín y la salida en falso del portero David González para dejar en el camino al arquero y definir con el arco a su disposición, el chocoano llegaba a 8 goles.



Pero la cuenta no paro ahí, cuando el cronómetro marcaba 14 minutos Tolima recuperó el balón en zona media, el goleador Marco Pérez recibió unos metros adelante de la línea de mitad de campo, levantó la cabeza vio la posición del arquero del Medellín sacó un remate que superó la humanidad de González y llegaba el segundo gol Pijao. Marco Pérez anotaba su tercer doblete en este torneo y su noveno gol del semestre.



A esta altura del partido, Tolima asumía el liderato en la tabla de posiciones y Marco Pérez se subía al tope de la tabla de goleadores con 9 tantos, el partido era de números perfectos para el campeón Colombiano.



Medellín no tuvo capacidad de reacción, había un cortocircuito entre los volantes y los hombres encargados del ataque, mientras que el dueño de casa jugaba con libertad en fase ofensiva y no se complicaba en defensa. El poderoso perdió a Elvis Perlaza por expulsión y terminó el primer tiempo aguantando la arremetida del rival que estuvo cerca de ampliar el marcador.

Tolima manejo las acciones y aumentó el marcador

El técnico Zambrano ordenó el ingreso de William Parra y Ever Valencia, buscando equilibrio en la zona media, Tolima se mantuvo en el rendimiento de la primera etapa, era agresivo en la recuperación y rápido en la salida por los costados, los cambios del Medellín surtían un leve efecto positivo para buscar la portería de Montero.



La mala entrega de los jugadores de Medellín era aprovechada por los hombres del Vinotinto y Oro, que tenían una rápida transición y llegaban constantemente a los predios de David González, el pecado de los tolimenses era la falta de definición para ampliar la cuenta.



Tolima era práctico y jugaba con tranquilidad, el rival intentaba hilar jugadas ofensivas pero el goleador Germán Cano era bien referenciado por los centrales del cuadro Pijao, el desespero de Octavio Zambrano era latente en el banco del Rojo, de los últimos 12 puntos solo sumó tres y sigue por fuera de los ocho.



Los dirigidos por Gamero no renunciaban a atacar, seguian buscando el tercero y precisamente a los 41 minutos uno de los hombres destacados del partido, Nilson Castrillón es derribado dentro del área, el árbitro Castro no duda y sanciona la pena máxima, al cobro va Jorge Ramos que había ingresado por Marco Pérez y con un remate a ras de pasto que engañó al portero González anota el tercero.



Tolima con suficiencia y superioridad total sobre el rival se quedó con los tres puntos, llegó al tope de la tabla de posiciones esperando la continuidad de la jornada, en el Medellín se encienden las alarmas y se dejan muchas cosas por corregir si se piensa en la clasificación.

Síntesis

Tolima 3 / Medellín 0



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (7), Sergio Mosquera (6), Luis Payares (7), Danobis Banguero (7); Rafael Robayo (6), Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (7), Yohandry Orozco (7), Luis González (6), Marco Pérez (8).

D.T.: Alberto Gamero.



Medellín: David González(5); Jesús Murillo (5), Hernán Pertuz (5), Jorge Segura (5), Javier Calle (4); Elvis Perlaza (4), Luis Luna (4), Yulian Anchico (4), Andrés Ricaurte (5), Juan Fernando Caicedo (5); Germán Cano (6).

D.T.: Octavio Zambrano.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Luis Paz por Carlos Robles ( 25 DT), Carlos Rentería por Rafael Robayo ( 32 ST), Jorge Ramos por Marco Pérez ( 34 ST).



Cambios en Medellín: Wiliam Parra (4) por Luis Luna (1 ST), Ever Valencia (4) por Juan Fernando Caicedo (1ST), Larry Angulo por Yulian Anchico (36 ST).



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón (13 ST), Carlos Robles ( 16 ST),



Amonestados en Medellín: Jesús Murillo (11 PT), Elvis Perlaza (28 PT), Ever Valencia (23 ST),



Expulsados: Elvis Perlaza (36 PT),



Goles de Tolima: Marco Pérez (10 PT) y (14 PT), Jorge Ramos (41 ST pena máxima).



Figura: Marco Pérez (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Heider Castro (6)









Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué