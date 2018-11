Tolima ganó 2-1 a Patriotas y cerró la fase como el mejor de la Liga

En un juego donde el Deportes Tolima se jugaba la posibilidad de ser líder absoluto del todos contra todos, el Vinotinto y Oro derrotó por marcador de 2 por 1 a Patriotas, Luis González que marcó su primer gol con la camiseta Pijao y un autogol de Miller Mosquera representaron las anotaciones del campeón, Jhon Velásquez anotó por la visita.

Cómo se planteó el partido Deportes Tolima salió a ratificar el primer lugar en el campeonato, manejando el balón e imponiendo condiciones a través de constantes excursiones a la zona defensiva de Patriotas que esperaba con dos bloques que daban poco espacio a la maniobra del local.



Y esa tenencia del balón y asedio a la portería de Diego Martínez dió rápido resultado, a los 13 minutos el Venezolano Luis González capitalizó un rebote ofensivo, utilizó como arma para vulnerar la resistencia del portero de Patriotas el remate de media distancia que sumado a la precisión y ubicación que le imprimió al balón se fue al fondo del arco para la primera alegría Pijao.



Patriotas reaccionó, incluso fue atrevido para inquietar la defensa tolimense, al punto de generar una posibilidad clara que terminó como gol pero que fue invalidada por el árbitro Luis Trujillo,



Tolima quiso volver a tomar la rienda del juego y con base a velocidad y asociación de los Venezolanos Orozco y González con Marco Pérez se generaron un par de opciones que no fueron bien terminadas por el goleador de los pijaos. Con la mínima diferencia en el marcador a favor del campeón se fueron al descanso.

Tolima sufrió pero marcó diferencia

Para arrancar el segundo tiempo Patriotas fue arriesgado y salió a buscar la portería de Álvaro Montero, tratando de aprovechar que el rival lucía enredado y no era claro para manejar el balón.



Y esa actitud de los dirigidos por Diego Corredor tuvo premio de manera rápida, a los 6 minutos una desatención en defensa, situación que se ha vuelto recurrente en recientes partidos, derivó en la jugada del empate para los "acereros" que encontró el gol con Jhon Velásquez.



El Vinotinto y Oro se trató de sacudir, el técnico Alberto Gamero movió sus fichas y ordenó el ingreso de Cataño y Albornoz para refrescar el trabajo de creación en la zona media.



En esa intención poco a poco el equipo tolimense fue ganando espacio, posesión del balón y presencia ofensiva, Patriotas aguantaba y apostaba a jugar con el espacio que le podría generar el Tolima. Poco a poco se iba volviendo importante el lateral Nilson Castrillón, su desborde y salida constante era un factor de desequilibrio a favor del campeón que quería consolidar la campaña con el liderato del todos contra todos.



A los 33 minutos una de esas excursiones al área rival por parte de Castrillón a través de una vistosa jugada de corte individual derivó en un pase que fue desviado por el defensor Miller Mosquera, el balón tomó dirección de arco y venció la resistencia del portero Martínez que no pudo hacer nada, llegaba el segundo gol Pijao, que significaba la victoria y el liderato absoluto en la Liga.



Deportes Tolima pasó trabajos pero marcó diferencia e hizo valer el favoritismo para superar a un difícil rival que no tenía nada que perder y vendió cara la derrota.

Síntesis

Tolima 2 / Patriotas 1



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (7), Julián Quiñones (6), Luis Payares (6), Danobis Banguero (7); Luis Paz(6), Rafael Carrascal (6), Rafael Robayo (7), Luis González (8), Yohandry Orozco (6); Marco Pérez (6).

D.T.: Alberto Gamero



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Nicolás Palacios (6), Miller Mosquera (6), Nicolás Carreño (6); Ezequiel Benavides (6), Andrés Felipe Ávila (5), Kelvin Osorio (5), Jhon Velásquez (7); Cristian Barrios (7), Diego Álvarez (5).

D.T.: Diego Corredor.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Daniel Cataño (5) por Yohandry Orozco (7ST), Omar Albornoz (6) por Rafael Carrascal (9 ST), Robin Ramírez por Luis González (38 ST).



Cambios en Patriotas: Esneyder Mena por Diego Álvarez (32 ST), Omar Pérez por Kelvin Osorio (38 ST), Ramiro Fergonzi por Andrés Ávila (38 ST).



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón (24 ST),



Expulsados:



Goles de Tolima: Luis González (13 PT), gol en contra de Miller Mosquera (33 ST),



Goles de Patriotas: Jhon Velásquez (6 ST),



Figura: Luis González (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.





Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.





Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Trujillo (6)









Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué.