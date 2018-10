Santa Fe enreda su clasificación a los cuartos: perdió 0-1 con Equidad

Este sábado Indpendiente Santa Fe perdió en El Campín contra Equidad 0-1 por la fecha 16 de la Liga de Colombia. El equipo asegurador de Luis Fernando Suárez es colíder y llegó a 32 unidades, con las que se clasifica a los cuartos de la Liga. Por su parte el equipo 'cardenal' se complica, tiene 22 puntos y está obligado a ganar los 9 puntos de los 9 en juego.

En el inicio del partido, la primera opción llegó para el equipo local, Carmelo Valencia se aproximó al arco de Diego Novoa y efectuó un remate que finalmente se fue hacia el tiro de esquina.



Carlos Peralta respondió para los visitantes, en el minuto 10 se acercó por el costado izquierdo, pero su disparo terminó desviado, muy cerca a la portería defendida por Robinson Zapata.



Santa Fe se apoderó del control de la pelota a lo largo del primer tiempo, pero no logró efectuó jugadas contundentes para abrir el marcador en Bogotá.



Hasta el minuto 27, Arley Rodríguez intentó desde media distancia, pero su remate se fue por encima del travesaño protegido por Novoa.

Santa Fe perdió 0-1 contra Equidad. Foto: EFE

Para la segunda mitad, el equipo ‘cardenal’ continuó con el control del partido pero no pudo concretar preciado grito de gol. Para el minuto 58, Carlos Henao estuvo cerca de abrir el marcador mediante cobro de tiro libre, pero la pelota se fue ligeramente desviada.



Como los locales no pudieron anotar, la visita no desaprovechó un error de Javier López y Carlos peralta puso por encima al equipo ‘asegurador’ en el minuto 75, después de vencer a Zapata.



Terminó el partido en Bogotá y La Equidad se quedó con los tres puntos, que los meten en la fase final del campeonato, mientras que Santa Fe, llegó a seis fechas sin conocer la victoria y a falta de tres fechas del todos contra todos, tendrá que sumar de a tres para apuntar a la preciada zona de clasificación.

Síntesis

Independiente Santa Fe 0-1 La Equidad



Santa Fe: Robinson Zapata (5); Víctor Giraldo (6), Javier López (5), Carlos Henao (4), Leyvin Balanta (5); Daniel Roa (6), Sebastián Salazar (6), Arley Rodríguez (6), Jorge Aguirre (6), Facundo Guichón (6) y Carmelo Valencia (7).

Cambios: Wilson Morelo (5) por Daniel Roa (19 ST), Luis Manuel Seijas por Facunfo Guichón (25 ST) y Rubén Betancourt por Arley Rodríguez (45+1 ST).

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (6), Jéider Riquet (5), John García (6), Jhon Cano (5); Juan Mahecha (6), Hansel Zapata (5), Stalin Motta (7), Matías Mier (6), Mariano Vásquez (6) y Carlos Peralta (8).

Cambios: Miguel Herrera () por John García (1 ST), Pablo Lima por Matias Mier (19 ST) y Amaury Torralvo por Jhon Cano (27 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Gol: Carlos Peralta (31 ST).



Amonestados: Walmer Pacheco (41 PT), Jéider Riquet (14 ST), Pablo Lima (34 ST) y Luis Manuel Seijas (40 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Peralta (8).



Partido: regular.



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11.124 espectadores.



Árbitro: Andrés Rojas (6).







FUTBOLRED