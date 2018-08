Santa Fe se enreda, empata en casa y deja más dudas

Santa Fe volvió a tropezar. Dejó escapar dos puntos en Bogotá contra Bucaramanga en la sexta fecha de la Liga. Fue un empate 1-1 que dejó amargados a los cardenales, que siguen cojeando en el campeonato, mientras que los visitantes se llevaron un punto valioso, mientras asume en forma su nuevo entrenador, Flavio Robatto.

Dos golazos, uno para cada equipo, pagaron la boleta para los aficionados que llegaron a El Campín, aunque se quedaron esperando un poquito más del cuadro cardenal, que quedó en deuda. Comenzó ganando Santa Fe con un tiro libre excepcional del uruguayo Diego Guastavino, quien pateo con el borde externo de su pierna derecha y clavó la pelota en un ángulo imposible para el portero James Aguirre, quien no logró llegar al balón pese a su intento. Guastavino demostró que su pegada es formidable y de paso entusiasmó a la afición, porque hasta ahora iban 17 minutos de juego.



Pero santa Fe resignó muy rápido la victoria. Al minuto 22 apareció Jhon Freddy Pérez para amargarlos; recogió la pelota y avanzó con libertad en campo cardenal, vio el ángulo y de media distancia sacó un zapatazo que mandó la pelota arriba, bien acomodada entre el palo derecho que defendía el arquero Leandro Castellanos y el horizontal. Un golazo que le sirvió al Bucaramanga para empatar el juego muy rápido.



A Santa Fe le faltó, una vez más, claridad, precisión y profundidad. De nada le sirvió tener la pelota casi que en su totalidad en el primer tiempo, porque aparte del gol no generó más ocasiones para anotar. Inclinó su juego sobre la banda derecha, donde buscó la explosión de Arley Rodríguez en conjunto con Arboleda. Pero la fórmula no funcionó. Por la otra banda el venezolano Luis Manuel Seijas apareció poco y no tuvo acompañantes.



En el segundo tiempo el equipo visitante arriesgó más, atacó y creó problemas. Se acercó de a poco y le quitó el balón al cuadro bogotano. Pero estuvo lejos del gol. Eso sí, Bucaramanga dio mucha ventaja en la pelota quieta. No aprendió la lección del gol que recibió y no se cansó de cometer faltas cercanas al área durante todo el partido. Así fue como Santa Fe buscó la victoria, con disparos de Guastavino, Seijas y Carlos Henao. Luego, cuando entró Guichón, demostró que es otra alternativa en la pegada. Hizo un buen tiro libre que rozó el travesaño.



Pero la mejor oportunidad del segundo tiempo la tuvo el delantero Wilson Morelo. Seijas generó un desborde sobre la derecha hasta la línea final, cruzó la pelota atrás y en un rebote Morelo remató a quemarropa, pero la pelota impactó en el pecho del portero Aguirre, que salvó su arco.



Santa Fe movió como pudo su banco. Terminó lanzado al ataque con Morelo, Guichón, Burbano y Carmelo Valencia, pero no pudo definir. Hasta que el partido se le acabó y dejó escapar dos importantes puntos en casa. Sigue cojeando y aún no convence.







