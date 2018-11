Rionegro, con la ilusión de estar en cuartos: empató 2-2 con Jaguares

Rionegro Águilas sufrió, pero se logró quedar con un valioso punto tras el empate 2-2 contra Jaguares, en la fecha 18 de la Liga Águila II 2018. Ese punto vuelve a meter a los antioqueños en el grupo de los ocho y obliga a Nacional a ganar este lunes para también acomodarse en este selecto grupo.

A los cinco minutos de iniciado el encuentro, Rafhael Oliveira recibió en el área, se volteó y con la pierna derecha impactó el balón para anotar el 1-0 del partido. Un balde de agua fría para los antioqueños, para quienes era imperioso sumar en su visita en Córdoba.



Jaguares siguió con el control del balón y Rionegro no lograba tener la posesión del esférico. Con este panorama pasaron los minutos sin acciones claras para ninguno de los dos. Sin embargo, Alexis Hinestroza estuvo cerca de marcar el empate con un buen remate que atajó José Huber Escobar. Por su parte, el local la tuvo una vez más con el volante brasileño, pero bien respondió Juan Valencia. Con la mínima ventaja para los felinos se fueron al descanso.



Pero la actitud en el segundo tiempo fue completamente diferente por parte de las águilas, que se volcaron en ofensiva para buscar el gol y aunque lo encontró fue invalidado por un supuesto fuera de lugar que no existió. No obstante, esa intención les pasó factura en la zona defensiva, pues Mauricio Cortés hizo una bonita pared con Oliveira y el colombiano impactó con potencia para anotar el 2-0, aunque estaba en fuera de lugar y no fue percibido por la terna arbitral.



Pero esa segunda anotación despertó a los visitantes, pues cinco minutos después, Estéfano Arango, quien había entrado hace poco, centró el balón y Daniel Muñoz apareció en el borde del área para impactar de cabeza el balón y anotar el 2-1 del descuento.



Rionegro siguió en búsqueda de la anotación que les diera la igualdad y luego de muchos intentos clausurados por los defensas de Jaguares, Humberto Osorio Botello anotó de tiro libre el 2-2 con una excelsa anotación.



Minutos después llegó la expulsión de Ramón Córdoba por doble tarjeta amarilla y aunque Rionegro siguió en la búsqueda del gol, no hubo otra acción que les ayudara a quedarse con los tres puntos. Sin embargo, esta igualdad hace que los del oriente antioqueño estén séptimos en la tabla y terminarán la fecha en el selecto grupo de los ocho.

Síntesis

Jaguares 2-2 Rionegro Águilas



Jaguares: José Húber Escobar (7); Juan Pablo Zuluaga (7), Ramón Córdoba (5), Wílmer Díaz (6), Fabio Castillo (6); Alexis Hinestroza (6), Juan Camilo Roa (7), Pablo Rojas (7), Cléider Alzate (6); Mauricio Cortés (6), Rafhael Oliveira (7)

DT: Julio Méndez.



Rionegro: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (7), Camilo Pérez (6), Carlos Ramírez (6), Álvaro Angulo (6); Francisco Rodríguez (6), Camilo Ayala (6), Mauricio Gómez (6)

Leandro Velázquez (7); Fredy Hinestroza (7), Humberto Osorio (7).

DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: Bueno

Cambios en Jaguares: Carlos Sepúlveda por Roa (23 ST), Juan José Mezú por Alzate (30 ST) y Elvis González por Oliveira (34 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Ómar Vásquez (7) por Rodríguez (1 ST), Estéfano Arango (6) por Gómez (1 ST) y Juan Diego Giraldo por Velázquez (39 ST).



Goles de Jaguares: Oliveira (6 PT) y Cortés (10 ST).



Goles de Rionegro Águilas: Muñoz (16 ST) y Osorio Botello (36 ST).



Expulsado: Córdoba (40 ST).

Figura: Rafhael Oliveira (7).

Estadio: Jaraguay.



Asistencia: 1.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ferney Trujillo (4).





GUDILFREDO AVENDAÑO









FUTBOLRED