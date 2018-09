Rionegro Águilas se quedó con el clásico antioqueño: 2-1 contra Leones

El juego en el oriente antioqueño empezó intenso y a los seis minutos llegó la primera anotación. Edinson Toloza corrió por la derecha y mandó un centro rastrero atrás que Humberto Osorio Botello conectó y mandó el balón al fondo de la red. La respuesta de Leones no tardó y con un gran remate de media distancia de Roger Lemus logró la igualdad.

A partir de ese momento el fútbol bajó en intensidad, pero ambos equipos seguían mostrando sus ganas de buscar el arco contrario. Sin embargo, el balón iba de área a área sin mucha claridad. El turno para llevar peligro fue de Leandro Velázquez, quien remató cruzado y pasó cerca al palo de Arley Cadavid, mientras que un remate de Felipe Jaramillo hizo estirar al máximo a Juan Valencia. El primer tiempo finalizó con empate a un gol.



Para la parte complementaria ambos equipos salieron a buscar el triunfo sin temeridad, pero los espacios que dejaron en defensa no fueron bien aprovechados por los delanteros rivales, quienes no podían enlazar su juego con el de los volantes.



Ante la falta de efectividad la pelota quieta tomó protagonismo y esta fue la vía para que al fin Rionegro Águilas pudiera encontrar el gol. Un cobro de esquina de Freddy Hinestroza parecía no tener destino, pero un rebote en Jhon Sánchez dejó vivo el esférico y Daniel Múñoz remató con potencia para vencer a Cadavid.



Las ganas del equipo de Luis Amaranto Perea eran su mejor arma, pues poco podían producir para sobreponerse la férrea defensa que montó Jorge Luis Bernal. Jonathan Marulanda tuvo una opción clara de gol en una jugada de balón parado que dejó varios rebotes, pero no pudo vencer a las 'águilas'.



Con el triunfo, Rionegro llegó a 21 puntos y se acerca a los primeros puestos a la espera de que finalice la fecha. Leones, por su parte, ve cada vez más lejanas de permanecer en la A.







FUTBOLRED