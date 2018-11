Patriotas logró su quinta victoria en la Liga II: derrotó 2-1 a Leones

En el último juego en condición de local del finalización, Patriotas derrotó 2-1 a Leones, lo que le permitió darle la última alegría a su afición que le acompañó en el gramado de La Independencia.



Tres puntos que alivian en algo el sabor amargo que le dejaron los últimos resultados, tanto en su casa como a domicilio. El cuadro que orienta el tunjano Diego Corredor Hurtado mostró buen fútbol durante los diez minutos finales para cambiar el destino del marcador final.

Más allá de la lluvia que cayó por un instante sobre La Independencia, la primera parte mostró a dos equipos con circunstancias diferentes en lo relacionado con su presente deportivo.



Un Patriotas que, aunque eliminado de los cuartos de final, se mostró más incisivo en el último cuarto de la cancha, mientras que Leones, con la pérdida de la categoría, se le vio distante, retraído por momentos y pensando desde ya en los que será el trabajo en la primera B.



Desde ya se notó, por parte de su entrenador Luis Amaranto Perea, el hecho de mirar otros jugadores y por eso la presencia de varios jugadores que no habían sido titulares habituales.



Las acciones carecieron de emoción en la primera media hora, que hizo tránsito sobre mitad del terreno. Luego fue Patriotas, el que abrió el marcador a los 33 PT con pena máxima que convirtió Nicolás Palacios, luego de una falta de Brayan Vera sobre John Velásquez en el área.



El local pudo aumentar la cuenta a través de Santiago Roa, quien sacó un remate de media distancia que salió ceñido sobre el poste derecho del golero Cristian Arrovabe.

Después del descanso, en menos de dos minutos, el visitante fue el que inquietó con dos aproximaciones que inquietaron la zaga boyacense. De un lado con un remate de Luis Felipe Gómez que sacó un derechazo que se fue arriba del palo izquierdo y segundos después fue Roger Lemus el que



Luego el que respondió fue el local dos acercamientos. A los 5 ST primera arremetida con Kelvin Osorio, quien logró ingresar con una diagonal hacia afuera y este que no alcanzó y segundos después fue Velásquez el que estuvo cerca de aumentar la cuenta, pero careció de puntería y se malogró la posibilidad.



Leones abrió la cancha lo que permitió el apoyo ofensivo de sus laterales Jhonatan Marulanda y Diego Sánchez, quienes se animaron con centros desde sus costados para buscar el puntazo final a través de Roger Lemus, quien fue el que más inquietó en la parte ofensiva.



No obstante, el local de a poco asumió de nuevo el control del balón y ese manejo le permitió llegar en varias ocasiones y lograr el segundo tanto que le diera tranquilidad.



Un error en la entrega de Felipe Jaramillo propició que el cuadro rojo tuviera una ocasión de gol con Mario Ramírez que salió ligeramente desviado. Luego se juntaron Diego Álvarez y Andrés Ávila y este último le pegó suave a un esférico que pudo tener mejor destino.



Vino la respuesta del conjunto antioqueño que le significó el tanto del empate al minuto 33 ST. Cobro de tiro libre de Diego Sánchez, un zurdazo que se acomodó en el segundo palo, con la complicidad de los integrantes de la barrera que se abrió y dejó el espacio para que ingrese la pelota, y el golero Diego Martínez quien quedó desubicado.



Enseguida Patriotas retomó el control del juego y logrón varias llegadas sobre el pórtico de Cristian Arroyave. Inquietó Omar Pérez, luego de su ingreso, con dos remates que no tuvieron puntería. Se dio la riposta de Leones con Yeison Zabaleta con un derechazo que encontró bien ubicado a Martínez y un remate de Sebastián Gómez que tampoco tuvo buen destino.



En ese juego ida de ida y vuelta de los últimos 10 minutos de la segunda parte, la segunda posibilidad de anotar de Pérez, quien bajó un balón en el área y sacó un disparo que se fue por milímetros de la red.



Pero, de tanto insistir Patriotas y después de dilapidar en dos ocasiones anteriores, apareció Pérez quien recibió un balón, enganchó y acomodó su perfil derecho para sacar un latigazo a ras de piso que se incrustó sobre el bajante del vertical derecho y puso el 2-1 para la victoria boyacense en su despedida del campo de La Independencia.

Síntesis

Patriotas 2 - Leones 1



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Nicolás Palacios (7), Miller Mosquera (5), Federico Arbeláez (6); Exequiel Benavidez (6), Andrés Ávila (6), Kelvin Osorio (5), Jhon Velásquez (6), Mario Ramírez (4) y Diego Álvarez (4).

D.T.: Diego Corredor.



Leones: Cristian Arroyave (6); Jonathan Marulanda (6), Jhon Mondragón (5), Brayan Vera (6), Diego Sánchez (6); Jherson Córdoba (6), Sebastián Gómez (5), Felipe Jaramillo (5), Felipe Gómez (6); Roger Lemus (6) y Yessy Mena (4).

D.T.: Luis Perea.



Partido: Regular.



Goles de Patriotas: Nicolás Palacios (36 PT, de penalti) y Omar Pérez (43 ST).



Goles de Leones: Diego Sánchez (33 ST).



Cambios en Patriotas: Ramiro Fergonzi por Diego Álvarez (22 ST), Cristhian Barrios por Jhon Velásquez (24 ST) y Ómar Pérez por Mario Ramírez (28 ST).



Cambios en Leones: Daniel Mantilla por Yessy Mena (12 ST), Jhon Sánchez por Roger Lemus (21 ST) y Yeison Zabaleta por Felipe Gómez (28 ST).



Amonestados en Patriotas: John Velásquez (3 ST), Kelvin Osorio (8 ST), Cristhian Barrios (35 ST), Federico Arbeláez (36 ST) y Andrés Ávila (39 ST).



Amonestados en Leones: Felipe Jaramillo (10 ST) y Diego Sánchez (35 ST).



Figura: Nicolás Palacios (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 130 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (7)







DEPORTES