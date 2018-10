Patriotas consiguió su cuarta victoria en la Liga: ganó 1-0 al Caldas

El duelo entre Patriotas contra un equipo alterno del Once Caldas en el Estadio La Independencia, terminó en el triunfo de los locales, 1-0, por la fecha 16 de la Liga II-2018. El ‘blanco-blanco’ cayó en Tunja, pero las posibilidades de clasificar siguen vivas.

Para el amanecer del partido el equipo local tomó la iniciativa en ataque, Santiago Roa intentó un remate desde media distancia, con pierna derecha, pero se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por Sergio Felipe Román.



Los boyacenses continuaron con la ofensiva y en el minuto 14, Kelvin Osorio asistió de cabeza a Diego Álvarez, quien remató desde el centro del área pero Román logró despejar la pelota.



La primera opción clara del equipo visitante llegó en el minuto 24, Mender García asistió con un centro al área a Ray Vanegas, quien remató de cabeza pero el balón se fue ligeramente desviado, muy cerca al palo derecho de Diego Martínez.



En el segundo tiempo la intensidad del juego disminuyó considerablemente, Roa tuvo una opción para Patriotas en el minuto 59, sacó un remate con pierna derecha, pero se fue desviado por el costado izquierdo de la portería.



Una de las opciones más clara del encuentro fue para Once Caldas en los minutos finales, Marcelino Carreazo remató con la derecha desde fuera del área, pero el balón se terminó estrellando contra el larguero rival.



El gol llegaría hasta el tiempo de adición, Cristian Barrios fue el encargado de darle la victoria a Patriotas, tras un remate de cabeza desde el interior del área, imposible para Román.



Terminó el encuentro y Once Caldas tendrá que prepararse de cara al encuentro frente a Atlético Nacional, por la final de la Copa Colombia, ya que todavía tiene amplias opciones de clasificar a los ‘playoffs’ de la Liga, a pesar de la derrota.

Síntesis

Patriotas 1-0 Once Caldas



Patriotas: Diego Martínez (6), Santiago Roa (6), Jerson Malagón (5), Miller Mosquera (5), Nicolás Carreño (5); Exequiel Benavídez (5), Kelvin Osorio (7); Felipe Ávila (6), Mario Ramírez (5), Jhon Velásquez (5) y Diego Álvarez (5).

Cambios: Cristian Barrios por Jhon Velásquez (29 ST), Ramiro Fergonzi por Mario Ramírez (39 ST) y Omar Pérez por Diego Álvarez (43 ST)

D.T.: Diego Corredor.



Once Caldas: Sergio Román (5); Yonni Hinestroza (6), Juan Palma (5), José Moreno (5), José Clavijo (5); Mauricio Restrepo (5); Ray Vanegas (6), Sebastián Guzmán (5), Israel Alba (6), Bismar Córdoba (5) y Mender García (6).

Cambios: Marcelino Carreazo (6) por Bismar Córdoba, Johan Carbonero por Ray Vanegas (22 ST) y Alejandro García por Israel Alba (28 ST).

D.T.: Hubert Bodhert



Amonestados: Santiago Roa (16 ST) y José Moreno (33 ST).



Gol: Cristian Barrios (45+1 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Cristian Barrios (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1000 personas, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada



Árbitro: Edilson Ariza ().



Partido: regular.









