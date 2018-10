Rionegro no se despega del grupo de ocho: derrotó 0-1 a Patriotas 

Este viernes por la apertura de la fecha 14 de la Liga de Colombia, Rionegro Águilas ganó en su visita a Patriotas 0-1 en Tunja. Los dirigidos por Jorge Luis Bernal suman 25 puntos; por su parte los locales tienen 14 puntos, a falta de 5 fechas para finalizar el todos contra todos de la Liga.

Los dos equipos iniciaron el encuentro con dos planteamientos muy fuertes en el medio campo y explosivos para jugar al contragolpe. Y aunque su juego fue parecido, al primero que le dio fruto fue al visitante. Carlos Ramírez mandó un pase largo al que llegó Mauricio Gómez primero que Jerson Malagón y, ante la mala salida de Diego Martínez, se llevó el balón para definir con el arco a su merced.



Rionegró contó con más posesión del esférico y poco a poco se acercó al arco de Martínez, pero los remates de Gómez y Hanyer Mosquera no terminaron bajo los tres palos.



Patriotas no encontraba los caminos para permear la defensa de los antioqueños y se desesperó en el terreno de juego. Fue hasta el final de la primera parte que un disparo de Felipe Ávila terminó en las manos de Juan Valencia, pero sin mucho peligro. Con el 0-1 se fueron al descanso.



En la parte complementaria el de las mejores opciones fue el equipo boyacense. Ramiro Fergonzi y Jerson Malagón la tuvieron, pero sus intenciones no fueron bien capitalizadas. También la búsqueda llegó en la pierna izquierda de Omar Pérez, aunque su remate también se fue desviado.



Rionegro modificó sus fichas y poco a poco fue cerrando su línea defensiva para que los lanceros no siguieran con esas peligrosas jugadas. Los cambios surtieron efecto y poco a poco el juego cayó en debacle y de allí no pudo salir.







FUTBOLRED