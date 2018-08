Once Caldas no se despega de la punta: derrotó 3-1 a Boyacá Chicó

Once Caldas tuvo otra buena noche en el Palogrande y consiguió una victoria por 3-1 a Chicó, por la sexta fecha de la Liga II-2018. El 'blanco blanco' mantiene el buen juego y es segundo en la tabla de posiciones.

Boyacá Chicó, expuesto al panorama gris de su campaña, visitó al Once Caldas con la necesidad de alcanzar un triunfo. Pese a su obligación volvió a ceder terreno y perdió 3-1 en Manizales.



“Pienso que el error fundamental es quedar mal parados en la pérdida de un balón. Lo que queda es seguir trabajando. El reto es salvar la categoría”, dijo el entrenador de Chicó, John Jaime Gómez.



Al iniciar el encuentro, el local quiso imponer las condiciones, evidencia de su primera aproximación, que por poco abre el marcador, luego de un busca pies de Kevin Londoño, que terminó en el primer tiro de esquina del encuentro.



Los boyacenses empezaron a vivir un difícil momento, a razón de ser sometidos en menos de tres minutos; Londoño volvió a ser protagonista con otra llegada, que al igual terminó extraviada, aunque dejó a los dirigidos por Gómez comiéndose las uñas.



La arremetida del ‘blanco’ debía de rendir sus frutos, y así aconteció cuando de cabeza Londoño puso en apuros a Rogeiro Caicedo, arquero que con su guante y la ayuda del travesaño le cambió la dirección a la pelota, con tan mala fortuna que Juan David Rodríguez pisaba el área chica, aprovechó el rebote y con un frentazo celebró su primer gol del semestre.



Una goleada parecía inminente, pero una imprudencia de David Gómez fue castigada con pena máxima, la que pateó Felipe Ponce, cuyo lance se estrelló en el vertical de la mano derecha custodiado por José Fernando Cuadrado, quien en un infortunio sintió como el tiro rechazado por el palo buscó su espalda, la acarició y luego del coqueteo huyó al fondo de la red.



Tras la paridad, los manizaleños le mermaron a sus revoluciones, la defensa ‘ajedrezada’ se reorganizó, controló los ataques de su contrincante y el empate fue el premio obtenido para marcharse al receso.



El inicio de la etapa complementaria trató de repetir la historia con un ‘blanco’ incisivo, no obstante, perdió la precisión y el visitante ordenó sus líneas de tal manera que difícilmente dejaba penetrar algún pase de peligro.



Los tunjanos, seguros de su propuesta, fueron víctimas de una pared, una construcción en la que participaron Juan Pablo Nieto, Rodríguez y Londoño, este último frente a Caicedo definió y anidó el esférico en la piola del marco norte del estadio Palogrande.



“Contento porque fue un partido donde se tuvo que trabajar mucho, el rival nos exigió. Liquidar con un margen alto de goles nos muestra que seguimos creciendo”, dijo el técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert.



El cafetero insistió en su juego colectivo, el que le permitió liquidar el cotejo; nuevamente Londoño lució el traje de héroe, anotó su segundo tanto en la cuenta personal, el tercero de su club y salió figura del encuentro.

Síntesis

Once Caldas 3 – 1 Boyacá Chicó



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (5), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (7); Kevin Londoño (8) y Diego Arias (6); Juan David Rodríguez (7), Juan Pablo Nieto (7) y Johan Carbonero (5); David Lemos (6). D.T.: Hubert Bodhert.



Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo (5); Jordy Monroy (5), Félix García (5), José Mosquera (5) y Nelino Tapia (5); Jaime Ayala (5), Felipe Ponce (6), Jossymar Gómez (5) y Juan David Díaz (5); Óscar Rodas (5) y Diego Valdés (5). D.T.: John Gómez.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (5) por Johan Carbonero (1 ST), César Amaya (SC) por David Lemos (26 ST) y Mauricio Restrepo (SC) por Juan David Rodríguez (35 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Juan Barrera (5) por Óscar Rodas (1 ST), Jhon Arboleda (SC) por Felipe Ponce (19 ST) y Juan Vela (SC) por Juan David Díaz (34 ST).



Goles de Once Caldas: Juan David Rodríguez (11 PT) y Kevin Londoño (16 ST y 38 ST).



Gol de Boyacá Chicó: José Fernando Cuadrado (Autogol) (21 PT).



Detalle en Boyacá Chicó: José Fernando Cuadrado, arquero del Once Caldas, marcó con la espalda un autogol (21 PT).



Amonestados Once Caldas: David Gómez (19 PT) y Edwin Velasco (41 ST).



Amonestados Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo (11 ST), Félix García (33 ST) y Jhon Arboleda (41 ST).



Expulsados: no hubo



Figura: Kevin Londoño (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.091 espectadores.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Héider Castro Gómez (6).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

PARA EL TIEMPO

Manizales.