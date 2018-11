Rionegro, semifinalista de la Liga II: Once Caldas quedó eliminado

Rionegro Águilas consiguió su paso a las semifinales del campeonato al empatar en condición de visitante 1-1 contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Los dirigidos por Jorge Luis Bernal ganaron la serie 2-1 y enfrentarán al ganador de la llave entre Equidad y Junior.

El caldense arrancó como un vendaval el encuentro, con la idea de conseguir la igualdad de la serie, contexto que puso en apuros al antioqueño, que en menos de un minuto de juego vio la primera atajada de Juan David Valencia, luego del disparo de Ray Vanegas.



Como lo había expuesto el técnico Hubert Bodhert, la propuesta del local iba a ser netamente ofensiva, evidencia de la producción futbolística en el medio campo, que se apoyaba de los extremos con desbordes y centros explosivos, que pusieron en apuros a los orientados por Jorge Luis Bernal.



La sorpresa del visitante ante el ímpetu de su contrincante era indudable, sin embargo, se salió de los apuros por algunos momentos y también aprovechó su medio campo y con la misma fórmula a sus laterales, se acercó a los predios de José Fernando Cuadrado, que incluso tuvo un mano a mano con Humberto Osorio, en el que salió victorioso el portero



El ‘albo’ insistió con la nueva estrategia, la cual parecía darle la paridad en la llave y con algunas de ansiedad logró su objetivo, tras un zapatazo de media distancia del defensor David Gómez, quien anidó el balón en la red con la complicidad del central Carlos Ramírez, que en el intento de rechazo desvió con la cabeza levemente el esférico e hizo que la volada de Valencia fuese en vano.

Pero la fiesta le duró pocos minutos a los ‘blancos’, quienes antes de irse al descanso vieron como Leandro Velásquez les empataba el partido después de la asistencia de Fredy Hinestroza, que trató de cortar Andrés Felipe Correa, no obstante, el esfuerzo del zaguero fue en vano y la pelota finalmente besó el cordel y Rionergro se candidateaba como semifinalista.



La intermitencia con la que terminó el Once la primera mitad fue la misma con la arrancó la etapa complementaria, así se exponía en los intentos de contraataque y solo un lance de Ricardo Steer, que se estrelló en el travesaño le prendió la alarma a las Águilas.



Con el trascurrir de los minutos, la visita apeló a algunos choques, quemaba tiempo y el local mostraba su desespero por no encontrar el gol que lo llevara a pelear su clasificación desde los doce pasos, incluso, pudo trasladar la contienda a los bancos, donde hubo una gresca en la que salieron expulsados Ray Vanegas (Once Caldas) y Estéfano Arango (Rionegro Águilas).



Los pupilos de Bernal insistieron en su táctica, aprovecharon los espacios que les permitiera demorar cada acción del duelo, suficiente para confirmarse semifinalista.

Síntesis

Once Caldas 1 – 1 Rionegro Águilas



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (7), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6); Juan Pablo Nieto (6) y Juan David Rodríguez (6); César Amaya (5), Ray Vanegas (5) y Ricardo Steer (6).

D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (6), Camilo Pérez (6), Carlos Ramírez (5) y Luis Mosquera (6); Francisco Rodríguez (6), Camilo Ayala (6), Leandro Velásquez (7), Fredy Hinestroza (7) y Estéfano Arango (6); Humberto Osorio (6).

DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Johan Carbonero (5) por César Amaya (12 ST), Marcelino Carreazo (SC) por Juan David Rodríguez (31 ST) y Bismarc Córdoba (SC) por Ray Vanegas (33 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Omar Vásquez (6) por Leandro Velásquez (17 ST), Yilton Díaz (SC) por Estéfano Arango (34 ST) y Mauricio Gómez (SC) por Fredy Hinestroza (36 ST).



Gol de Once Caldas: David Gómez (40 PT).



Gol de Rionegro Águilas: Leandro Velásquez (45 PT).



Amonestados Once Caldas: César Amaya (43 PT), Ricardo Steer (32 ST) y Johan Carbonero (36 ST).



Amonestados Rionegro Águilas: Francisco Rodríguez (20 ST), Fredy Hinestroza (36 ST), Camilo Pérez (41 ST), Carlos Ramírez (47 ST), Luis Mosquera (50 ST) y Humberto Osorio (56 ST).



Expulsado Once Caldas: Ray Vanegas (38 ST).



Expulsado Rionegro Águilas: Estéfano Arango (38 ST).



Figura: Leandro Velásquez (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 9,419 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez González (3).











RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA