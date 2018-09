Once Caldas llegó a la punta de la Liga: derrotó 1-0 a Junior

Junior, un equipo destacado por tener todas sus líneas ordenadas, llegó al estadio Palogrande con la idea de poner en funcionamiento su capacidad generadora de ataque, con la intención de reflejar la contundencia anotadora de sus delanteros, sin embargo, debía romper el bloque defensivo del Once Caldas, caracterizado por la seguridad de sus hombres, pese a algunos baches registrados en el semestre.

Sin duda, el partido entre atlanticenses y caldenses tenía un tinte especial, al encontrarse en el terreno los que mejor juegan fútbol, en la presente temporada de la Liga.



Los primeros minutos enseñaron la disposición de ataque de los conjuntos, con aproximaciones en las dos áreas, en las cuales se notaba la asertividad de las defensas.



Si bien el encuentro era de toma y dame, los locales fueron los primeros en anunciarse con un zapatazo de César Amaya, controlado en dos tiempos por el arquero José Luis Chunga.



Tras el remate de Amaya, los manizaleños se hicieron dueños de las acciones, inquietaban permanentemente la puerta de Chunga, aunque la precisión de los zagueros y los puños del arquero le pusieron seguro a la puerta juniorista.



La visita también quiso emular el ímpetu de su rival, escenario que le sirvió como advertencia al guardameta José Fernando Cuadrado, custodiado, al igual con exactitud por sus defensores, acciones que decretaron la paridad del primer tiempo.

Finalizó el partido. Ganamos y somos líderes de la Liga Águila. #OnceCaldas pic.twitter.com/zEMrgCtBMi — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 17 de septiembre de 2018

El arranque de la etapa complementaria le significó a los ‘blancos’ perder a Kevin Lodoño, volante sustituido por Marcelino Carreazo. Londoño pisó el césped antes de reiniciarse el compromiso, no obstante, sintió malestar y tuvo que retirase apoyado del cuerpo médico.



Marcelino, futbolista menudo, pero desequilibrante y con drible puso al servicio de sus compañeros su habilidad, con la cual logró una falta en cercanías de los predios ‘tiburones’, la que castigó David Lemos con un lance que besó el horizontal.



El susto vivido, obligó a la reacción currambera, que empezó a hacer presión alta con algunos acercamientos sobre Cuadrado. Pero un desacierto del árbitro Jorge Duarte favoreció a los cafeteros, cuando el juez sancionó una pena máxima



inexistente del recién ingresado Daniel Moreno. Teófilo Gutiérrez increpó a Duarte y terminó expulsado con roja directa.



David Lemos se convirtió en el protagonista de los penales de su club: pidió la pelota y desde los doce pasos convirtió su séptimo gol del campeonato, después de engañar a Chunga. Así se sentenció la victoria de los ‘albos’

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 Junior



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6); Kevin Londoño (6), Juan Pablo Nieto (6), Juan David Rodríguez (7) y David Lemos (7); César Amaya (5).

D.T.: Luis Montaño (e).



Junior: José Luis Chunga (7); Marlon Piedrahita (6), Jefferson Gómez (7), Rafael Pérez (7) y Gabriel Fuentes (6); James Sánchez (6) y Leonardo Pico (6); Jarlan Barrera (6) Sebastián Hernández (6) y Luis Díaz (6); Teófilo Gutiérrez (4).

D.T.: Julio Comesaña



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (6) por Kevin Londoño (1 ST), Ricardo Steer (SC) por César Amaya (20 ST) y Mauricio Restrepo (SC) por Juan David Rodríguez (39 ST).



Cambios en Junior: Daniel Moreno (SC) por Jarlan Barrera (20 ST).



Gol de Once Caldas: David Lemos (25 ST).



Goles de Junior: No hubo.



Detalle en Once Caldas: David Lemos anotó gol de pena máxima (20 ST)



Amonestados Once Caldas: Diego Arias (23 ST), Diego Peralta (30 ST) y Ricardo Steer (44 ST)



Amonestados Junior: Jefferson Gómez (43 ST).



Expulsados Once Caldas: No hubo



Expulsados Junior: Teófilo Gutiérrez (23 ST)



Figura: David Lemos (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 9.950 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Duarte Arroyo (4).







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA