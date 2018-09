Nacional recibe a Chicó con la idea de acomodarse en la tabla 

Atlético Nacional recibirá al Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot el domingo a las 5:30 p.m. por la fecha 12 de la Liga Águila 2018-II. Los locales vienen de caer ante el Huila, última de la tabla y quiere recuperar esos puntos en casa ante el cuadro ajedrezado. La visita viene haciendo un torneo regular, pero tiene que sumar para alejarse del descenso.

La inesperada caída de los verdes ante Huila la fecha pasada sigue pasando factura en el plantel. Christian Vargas, arquero titular, expresó que no esperaban ese resultado. “El fin de semana fue difícil para nosotros. Perder contra el Huila fue algo inoportuno”.



Sobre los boyacenses, Vargas dijo que la visita hará lo que hacen todos los clubes denominados chicos cuando juegan en el Atanasio: salir de contragolpe y aprovechar la pelota parada. “Chicó es otro equipo igual que todos. Van a venir a buscar lo que han intentado todos: una pelota quieta o un contragolpe”.



Helibelton Palacios aseguró que es importante ganar para estar dentro del grupo de los ocho. “Ganar es importante porque te llenas más de confianza y queremos encontrar eso: una racha positiva. Además ya se está terminando el todos contra todos y queremos estar ahí peleando las finales en diciembre. A eso le estamos apuntando a diario”.



Palacios opinó que enfrentar al Chicó será complicado porque ellos se está jugado la chance de no descender . “Es un equipo que está buscando quedarse en la primera división y sabemos de que ellos están jugando estos partidos con mucha ambición porque están en la lucha. Este tiene que ser nuestro partido porque queremos seguir dentro de los ocho”.



Hernán Darío Herrera concentró a 19 jugadores para este duelo. Entre las novedades se destacan las inclusiones de Jorman Campuzano que superó su lesión y la vuelta de Reinaldo Lenis que no había sido tenido en cuenta por decisión técnica. En las bajas, Nacional no podrá contar ni con Carlos Cuesta ni con Aldo Leao Ramírez. Cuesta tiene un golpe en la rodilla y estará dos semanas por fuera. Ramírez tiene una epicondilitis y no estará disponible para este encuentro.

Posible alineación

Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Yerson Candelo, Jeison Lucumí, Dayro Moreno y Gustavo Torres.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).









SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín