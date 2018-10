Atlético Nacional se acerca a la clasificación: venció 1-0 al Junior

Atlético Nacional le ganó 1-0 al Junior, en el Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga II-2018, y sigue acercándose a la clasificación. El cuadro paisa llegó a 28 puntos, se mantiene en el séptimo lugar en la tabla de posiciones y alcanzó al Junior en puntaje, aunque el tiburón se mantiene sexto por diferencia de gol.

El equipo verdolaga, que tuvo una semana crítica, tras la destitución de Dayro Moreno y la Sanción a Jeison Lucumí, por su disputa en la cancha el pasado fin de semana, reaccionó. Ganó un partido clave ante un rival directo y se acercó a la clasificación.

La primera llegada fue para Nacional en el minuto seis. Gabriel Fuentes le dio un pase largo a Leonardo Pico en la zona defensiva, recuperó Omar Duarte que disparó de media distancia, pero Sebastián Viera controló con facilidad. En el minuto 19 Víctor Cantillo remató dentro del área tras una serie de malos rechazos, pero el balón se fue desviado.



En el minuto 32, Junior volvió a llegar. Luis Díaz se escapó por la banda derecha, gambeteó a Felipe Aguilar, le dio el pase a Teófilo Gutiérrez que remató, pero Jorman Campuzano bloqueó el disparo.



La última ocasión del primer tiempo fue para Nacional y llegó en el minuto 38. El equipo verde salió rápido de contragolpe, Duarte le metió un pase a Vladimir que remató de media distancia, pero el balón fue al medio y Viera tapó.



En segunda mitad, el local llegó por primera vez en el minuto cuatro. Yerson Candelo mandó un centro desde la derecha, Viera y los defensores se pasaron, el balón le cayó a Vladimir que remató, pero Viera tapó. Dos minutos más tarde, Viera sacó un balón abajo tras un cabezazo de Diego Braghieri.



En el minuto ocho, Nacional abrió el marcador. Yerson Candelo entró por la derecha, le dio el balón a Helibelton Palacios que le pasó en velocidad, entró al área y remató al primer palo del arquero Viera, que tuvo cierta responsabilidad.

Nacional vs. Junior fecha 16 Liga de Colombia. Foto: Guillermo Ossa / CEET

“Me gustó el equipo. Lo vi serio. Fue equipos. Un grupo unido que se entregó, que no dio balón por perdido. Mostraron casta y eso es lo que tenemos que trabajar de acá en adelante. Hay cosas por mejorar pero me gusto”, dijo el técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera.



Después del gol, Nacional perdió el control del balón y Junior empezó a llegar más al arco de Christian Vargas, pero no encontró el gol del empate.



“Tanto que han hablado de Nacional y no se ha caído. Nacional resucita. Vamos a ver qué pasa en las finales si clasificamos. Aün podemos dar más. Tenemos que dar más”, agregó Herrera.



En el minuto 31, el Junior tuvo su opción más clara. Luis Díaz entró por la banda izquierda, metió un pase filtrado para Jarlan Barrera que entró al área y remató al travesaño. En el minuto 37, Marlon Piedrahita hizo una pared con Teófilo Gutiérrez y el lateral remató por encima del arco. “Me voy contento con el equipo. Junior no es el mejor equipo del mundo y Nacional tampoco. Ambos jugamos al fútbol y ellos encontraron el gol”, dijo el DT Julio Comesaña.



El equipo barranquillero perdió un partido muy importante en sus aspiraciones de clasificar. Sin embargo, sigue ente los ocho. Este jueves el equipo tendrá compromiso en la Copa Suramericana, contra Defensa y Justicia de Argentina, por lo que tendrá desgaste extra para la siguiente fecha, cuando recibe al América de Cali.



Nacional, por su parte, tendrá triple duelo contra el Once Caldas: lo enfrentará a mitad de semana en la ida final de la Copa Colombia, el sábado repiten duelo, y tendrán juego de vuelta de la final en fecha por definir.

Síntesis

Nacional 1-0 Junior



Nacional: Christian Vargas (6); Helibelton Palacios (7), Felipe Aguilar (6), Diego Braghieri (6), Déiver Machado (6); Aldo Leao Ramírez (6), Jorman Campuzano (7), Gonzalo Castellani (5), Yerson Candelo (7); Vladimir Hernández (6), Ómar Duarte (6).

DT: Hernán D. Herrera



Junior: Sebastián Viera (5); Marlon Piedrahíta (5), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5), Gabriel Fuentes (5); S. Hernández (5); Víctor Cantillo (5), Leonardo Pico (5), Jarlan Barrera (6); Luis Fernando Díaz (6); Teófilo Gutiérrez (5).

DT: Julio Comesaña



Partido: Bueno



Cambios en Nacional: Raúl Loaiza por Castellani (27 ST), Carlos Rivas por Duarte (34 ST) y Hayen Palacios por Candelo (39 ST).



Cambios en Junior: Daniel Moreno (5) por Hernández (12 ST) y Yony González por Gutiérrez (38 ST).



Gol de Nacional: Helibelton Palacios (8 ST).



Expulsado: Fuentes (45 ST).



Figura: Helibelton Palacios (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 22.000 espectadores.



Taquilla: $ 486’748.000.



Árbitro: Jhon Hinestroza (5).







SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín.







