Millonarios sigue sin ganar en El Campín, ahora empató 1-1 con Junior

Millonarios continúa sin ganar como local en el campeonato, empató por la fecha 9. Igualó 1-1 contra Junior de Barranquilla en el estadio El Campín. Jarlan Barrera adelantó a la visita, Andrés Felipe Cadavid igualó al minuto 80 para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que suma 11 puntos en la Liga II: 2 victorias, 2 derrotas y 5 empates.

El partido arrancó con buen ritmo para los locales, los bogotanos intentaron profundizar por las bandas, mientras que Junior se replegaba en los primeros minutos del juego.



En los primeros 15 minutos Junior decidió salir de la jaula, un pase filtrado permitió a los delanteros del club barranquillero llegar con peligro, Millonarios defendió bien. Al minuto 20 la visita volvió a avisar, Teofilo Gutierrez recibió al borde del área, el artillero regateó se metió al área y su dispro llegó directo a las manos de Ramiro Sánchez.



Millonarios se acercó nuevamente a puerta contraria, una serie de rebotes avivó el peligro en los predios de Sebastián Viera, la defensa de la visita no podía despejar la pelota, a los 25 minutos 0-0 en El Campín.



A los 36 minutos César Carrillo cayó en el terreno de juego, el volante de los bogotanos salió lesionado, Henry Rojas ocupó su lugar. Tres minutos más tarde Millonarios bombardeó a la visita, en una primera oportunidad un fuerte disparo se fue al tiro de esquina, tras ejecutarse el cobro Viera, nuevamente, despejó un cabezazo de Hauche. Antes de acabar el partido Junior asustó, James Sánchez remató con una pirueta en el área, Ramiro Sánchez controló la jugada, 0-0 el primer tiempo.



En el arranque del segundo tiempo la visita aprovechó la disposición de los locales, un contragolpe en pies de Teófilo Gutiérrez permitió llegar a Jarlan Barrera a posición de 9, el zurdo decretó el 0-1 a favor de Junior en el minuto 5 de la etapa complementaria.



Tras el gol, Junior se replegó en su arco, Millonarios no encontraba espacios para hacer daño.



Al minuto 80 Millonarios encontró la igualdad con una controvertida jugada, el árbitro Luis Alfonso Sánchez pitó una mano dentro del área a favor de los bogotanos, en la aireada protesta el portero Sebastián Viera fue expulsado por agredir a Barreto, el portero Jose Luis Chunga no pudo evitar el empate, Andrés Felipe Cadavid puso el 1-1 definitivo en El Campín.









