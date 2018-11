Santa Fe clasifica y le da un entierro de tercera a Millonarios

Independiente Santa Fe logró una contundente victoria 0-3 contra Millonarios y de paso logró la clasificación a los cuartos de la Liga II en la octava casilla.

El primer tiempo en el estadio El Campín fue un monólogo de los cardenales. Desde el primer minuto se fue al arco de Wuilker Fariñez, quien tuvo que responder un remate de Facundo Guichon.



Santa Fe siguió buscando el gol con ahínco, mientras que Millonarios se defendía como podía y ahuyentaba al rojo de su área. En una de esas salió un pase largo para Ayron del Valle, quien se la rebuscó y remató al arco de Robinson Zapata, que la atajó fácil. Y de esa misma acción salió un saque de ‘Rufay’ que Carmelo Valencia le ganó a Andrés Cadavid, luego Juan Daniel Roa se anticipó a Felipe Banguero y se la dejó servida a Wilson Morelo, quien fusiló a Fariñez y celebró el primero.



El gol no despertó a los jugadores del azul y poco a poco demostró porqué llegó a esta última fecha eliminado y sin ninguna oportunidad de clasificar. Al 31, Banguero volvió a errar en la salida y se armó un contragolpe que terminó en los pies de Morelo, aunque esta vez Wuilker achicó y la mandó al tiro de esquina.



Tuvo Santa Fe una más antes del final del primer tiempo. En un contragolpe en el que atacaron cinco del rojo contra dos del azul, Héctor Urrego remató de media distancia y Fariñez la rozó para que su pórtico no cayera una vez más. El 0-1 enmudeció El Campín cuando los jugadores se fueron al descanso, mientras que la afición del cardenal soñó desde ese momento con la clasificación a los cuartos de final.



El segundo tiempo fue un calvario para Millonarios gracias a la eficacia de los jugadores de Santa Fe. Con el rojo montado en el ataque, Carmelo peleó el esférico desde el piso, lo ganó y se la dio a Facundo Guichón, quien la mandó a ras de césped para que Morelo solamente diera un paso a la red y anotara el 0-2.



El azul pareció despertar de ese mal momento y Felipe Banguero la tuvo en un clarísimo mano a mano, aunque no pudo ni rematar y el esférico quedó fácil para 'Rufay'. Millonarios siguió intentando, pero Roa robó un balón en su área, la sacó rápido con Guichón y este una vez más se la dio a Morelo, quien se quitó fácil la marca del lateral izquierdo del azul y remató con potencia para vencer por tercera vez a Fariñez.



Aunque el partido era bastante fácil para Santa Fe, Guichón vio dos tarjetas amarillas en 14 minutos y se fue expulsado del clásico capitalino. El hombre de menos le dio un aire a Millonarios y tomó la iniciativa de ir al ataque en los últimos 10 del encuentro. Sin embargo todo se quedó en intención y Miguel Russo se tuvo que despedir de El Campín con el aplauso del público, pero con la pésima presentación de sus jugadores en el escenario deportivo.







