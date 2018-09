Emotivo partido en el Atanasio: Independiente Medellín 2-2 Once Caldas

Independiente Medellín empató este sábado 2-2 contra Once Caldas, en juego de la séptima fecha de la Liga II-2018 y no se pudo desquitar de las dos derrotas que tuvo frente al mismo rival en la Copa Colombia, quedando eliminado de esa competición a mitad de semana. Aunque el DIM mantuvo el balón en gran parte del primer tiempo, el blanco supo encontrarle la medida con el pasar de los minutos.

Once tuvo su primera oportunidad en el minuto cinco, cuando Israel Alba, desde el sector izquierdo, mandó un disparo a colocar, pero David González respondió controlando el balón. A los 8, llegó el primer gol del Medellín. Leonardo Castro se escapó por la derecha, mandó un centro para Juan Fernando Caicedo, quien controló el balón desde el lado izquierdo, disparó al arco, pero Germán Cano metió la cabeza y abrió el marcador.



El gol relajó a los locales y se tiraron atrás. Once Caldas tomó el dominio del juego y empezó a llegar más al arco. En el 22, David Lemos remató cruzado y González respondió y en el rebote, el mismo Lemos intentó otra vez, pero González volvió a negarle la chance. Cinco minutos más tarde, Once empató el juego. En el sector derecho hubo una pared entre Kevin Londoño y Juan Pablo Nieto, este último mandó un centro para Juan David Ramírez, que empalmó el balón de volea con el borde interno y clavó la igualdad. En el 31, Nieto probó a González y el arquero mandó el balón al tiro de esquina.



La paridad volvió a encender al Medellín, que salió otra vez en busca de la victoria. En el minuto 41, Gustavo Murillo pitó un penal a favor del Medellín. Castro mandó un centro a media altura, Andrés Correa cabeceó y el rebote dio en su mano que estaba abierta. Desde los once pasos, Cano picó el balón, dio en el travesaño, pero el balón cruzó la línea en su totalidad y de esta manera llegó el segundo en la cuenta del argentino.



En el segundo tiempo, la primera fue para Once Caldas en el minuto 13. Edwin Velasco mandó un centro, David Lemos la peinó y por atrás llegó Kevin Londoño que remató por encima del arco. Londoño lo volvió a intentar en el minuto 23, esta vez de media distancia, pero González controló bien abajo.



Medellín se dedicó a esperar a Once y salir de contragolpe y la visita a tener la pelota e intentar hacer daño y llegó en el minuto 44. Nieto metió un pase al vacío al sector derecho para Lemos, que definió al primer palo de González. 2-2 del Once, que se la veló al poderoso.



En la próxima fecha, Medellín visitará al líder Equidad y Once Caldas recibirá al Deportivo Cali.







FUTBOLRED