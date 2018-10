Santa Fe cumple con la tarea en su visita a Leones de Itagüí: 0-2

Este sábado Independiente Santa Fe derrotó 0-2 a Leones en Itagüí. El equipo bogotano mantiene la ilusión de clasificarse al grupo de los ocho que juegan los cuartos de final del campeonato colombiano.



Esta nueva victoria dejó al equipo santafereño con 25 puntos y le permite seguir con vida con el objetivo de clasificar a la siguiente fase de la Liga II. Desde muy temprano el conjunto visitante mostró superioridad, manejó un ritmo de ataque que contrastó con el bajo nivel que tuvo el equipo de Leones.

Las primeras tres opciones de gol fueron para los de Santa Fe, el que inició las jugadas ofensivas fue Arley Rodríguez, a los tres minutos del pitazo inicial, con un remate que se fue por encima. Continuó Jorge Aguirre, pero le pegó al balón con poca fuerza y lo dejó en las manos del arquero Arled Cadavid, y luego fue Leyvin Balanta el que mandó la pelota por encima ante la presión de la defensa local.



La respuesta de Leones fue a través del volante Roger Lemus, quien casi se hace una ‘joya’ de gol, a través de una ‘chilena’ que pasó por un costado. El juego ofensivo de Santa Fe le permitió abrir el marcador, a los 34 minutos del primer tiempo, con una jugada en la que Jorge Aguirre desbordó por la zona izquierda y mandó el balón al centro del área; allí encontró a su compañero Arley Rodríguez para que cabeceara a placer contra el arco antioqueño.



Leones quiso empatar al instante, pero el remate de Roger Lemus, que iba con potencia, se fue desviado por el costado izquierdo. En la parte complementaria Jorge Aguirre comandó las acciones para conseguir el segundo gol de Santa Fe. A los diez minutos lanzó un remate de media distancia que terminó en las manos del arquero Cadavid.

Leones, seis minutos después, casi consigue el empate. Se asustó a más de uno de Santa Fe cuando Diego Sánchez ingresó al área y soltó un remate en el que el arquero Miguel Solís pudo reaccionar bien y atajó la pelota.



Santa Fe no podía empatar ni perder si quería seguir con sus aspiraciones de llegar a la segunda ronda de la Liga, pero sorpresivamente bajó el ritmo unos minutos, aunque fue como para tomar impulso porque después de la media hora de juego del segundo tiempo volvió a emprender el ataque.



De no ser por el arquero Arled Cadavid pudo haber conseguido el segundo gol un poco más temprano, en una jugada que remató Carmelo Valencia a pocos metros de la arquería.



Dos llegadas consecutivas prendieron las alarmas de nuevo en el arco local, primero fue Nicolás Gil el que estrelló la pelota en el horizontal y luego fue Sebastián Salazar el que lo intentó de media distancia, pero estuvo atento el arquero Cadavid.



No obstante, a cuatro minutos del final el equipo visitante logró conseguir su segundo gol, en una jugada de pelota quieta, luego de un tiro de esquina que cobró Diego Gustavino y cabeceó de nuevo Arley Rodríguez.

La celebración en Santa Fe fue alegre pero prudente. No dio nada por sentado y continuó lanzado al ataque. La última jugada del partido fue otro remate que se estrelló en el horizontal, esta vez del delantero Guastavino.



Cabe anotar que a Santa Fe le quedan los juegos frente a Deportes Tolima y el clásico contra Millonarios. Deberá ganar los dos próximos partidos si quiere clasificarse dentro del grupo de los ocho.



En la penúltima fecha de la Liga II, con fecha y hora por confirmar, Leones visitará a Patriotas Boyacá; mientras que Santa Fe recibirá a Deportes Tolima.

Síntesis:

Leones FC 0 / Santa Fe 2



Leones: Arled Cadavid (4); Juan Felipe Aguirre (5), Edisson Restrepo (4), Jonathan Marulanda (4) y Diego Sánchez (4); Felipe Jaramillo (5), Sebastián Gómez (4), Daniel Mantilla (4) y Roger Lemus (5); John Sánchez (3) y Yessy Mena (3).

DT: Luis Amaranto Perea.



Santa Fe: Miguel Solís (6); Héctor Urrego (6), Nicolás Gil (6), Víctor Giraldo (6) y Edwin Herrera (6); Sebastián Salazar (6), Juan Daniel Roa (6), Arley Rodríguez (7), Leyvin Balanta (6); Carmelo Valencia (6) y Jorge Aguirre (6).

DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: bueno.



Cambios en Leones: Felipe Gómez (4) por John Sánchez (12 ST), Wilmar Jordán por Roger Lemus (16 ST) y Jherson Córdoba por Felipe Jaramillo (22 ST).



Cambios en Santa Fe: Yeison Gordillo por Edwin Herrera (21 ST), Diego Gustavino por Jorge Aguirre (32 ST) y Luis Manuel Seijas por Juan Daniel Roa (42 ST).



Goles de Leones: no hubo.



Goles de Santa Fe: Arley Rodríguez (32 PT y 41 ST).



Amonestados: Jaramillo (Leones); Salazar, Rodríguez, Aguirre, Roa (Santa Fe).



Expulsados: no hubo.



Figura: Arley Rodríguez (7).



Detalle: Leones jugó su penúltimo partido en condición de local en la categoría A del fútbol colombiano.



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 3.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Nolberto Ararat (8).





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí