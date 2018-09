Junior hizo la tarea en casa: derrotó 3-1 a Equidad

Atlético Junior superó 3-1 a La Equidad, en partido disputado este sábado en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, correspondiente a la fecha 11 de la Liga II-2018. El equipo barranquillero aprovechó que su rival sigue en caída libre en el campeonato y castigó sus errores defensivos, con un doblete de Yony González y el puntillazo final de Luis Díaz. El equipo bogotano, por su parte, pasó de sorprender a preocupar, pues apenas ha sumado un punto de los últimos 12 en disputa.

El tiburón entró con mucha alegría al campo de juego para tocar la pelota y complicar desde el inicio a La Equidad. Y en el minuto 10 encontró el primer gol, obra de Yony González, en medio de las desconcentraciones defensivas del equipo asegurador. El visitante no encontró reacción y se vio mal. Fue así como a los 34 repitió González, firmando su doblete como hombre de área y poniendo el 2-0 en la pizarra.



Los dirigidos por Luis Fernando Suárez tuvieron una tímida reacción y descontaron a los 40, con cabezazo de Juan Alejandro Mahecha, sorprendiendo a la pasiva defensa juniorista y recortando distancias en el marcador, pero no en lo futbolístico. El primer tiempo terminó 2-1, con muchas dudas en el equipo verde de la capital.



La segunda parte cayó en emociones. Junior trató de preservar los tres puntos manteniendo la posesión del esférico, y Equidad no encontró la clave para quitarle la pelota y proponer fútbol de ataque. En el primer minuto agregado, Luis Díaz sentenció el compromiso con el 3-1, que afianza al equipo de ‘curramba’ entre los ocho mejores.







FUTBOLRED