El campeón no se rinde: Junior le ganó a Cali y va por todo a Medellín

Junior volvió a celebrar un triunfo como local en la Liga del Fútbol Colombiano después de más un mes, tras derrotar 2-0 al Deportivo Cali y quedar en carrera con la primera opción para clasificar a su segunda final consecutiva.

El equipo rojiblanco, que no ganaba en Barranquilla desde que goleó 3-0 al Huila el 24 de marzo, sumó una victoria importante que le permite llegar a la última fecha igualado en 9 puntos con Tolima, pero líder del Grupo B de los cuadrangulares por mejor diferencia de goles que el club pijao, que doblegó 2-1 a Nacional.



Los dos equipos verdes con estas derrotas se quedaron con 4 unidades y eliminados. En la última fecha solo serán jueces. Cali recibirá a Tolima y Nacional en Medellín a Junior.



En el primer periodo en el estadio Roberto Meléndez el primero que llegó fue el visitante, en una acción en la que el lateral izquierdo Darwin Andrade lanzó un centro, Carlos Rodríguez se tiró de 'palomita', Luis Narváez rechazó mal, la pelota golpeó en su compañero Willer Ditta y se desvió hacia el arco, pero Sebastián Viera alcanzó a reaccionar para evitar que se metiera.



En los siguientes minutos el protagonista fue el arquero Pablo Mina, quien le atajó dos zurdazos a Fredy Hinestroza y luego sufrió una lesión muscular que lo hizo abandonar el partido al minuto 15.



En su reemplazo ingresó Johan Wallens, el tercer guardameta, ya que el titular, Camilo Vargas, no jugó por estar concentrado con la Selección Colombia en Bogotá, donde también está el juniorista Luis Díaz, otro de los ausentes en el Metropolitano.



Wallens, quien no jugaba desde el 29 de agosto de 2018 por la Copa Águila, tuvo su primera gran prueba con un zapatazo de Teófilo, quien se coló por la derecha después de dejar a dos rivales en el camino.

El Cali volvió a acercarse al minuto 33' con un zurdazo de Feiver Mercado que Viera tuvo que mandar al tiro de esquina.



Y al 38' llegó la apertura del marcador para el local. Hinestroza cobró un tiro libre que pegó en el horizontal. Los caleños despejaron a medias, Junior recuperó la pelota, la envió de nuevo al área, donde James Sánchez envió un centro, Narváez se levantó en medio de Juan Camilo Angulo y Danny Rosero y se acreditó como suyo el gol, ya que no se alcanza a percibir claramente quien impactó el balón.



El veterano mediocampista se ratifica como el goleador del 'tiburón' en la Liga con 5 anotaciones, dos frente al elenco verdiblanco, al que también le anotó en la victoria 2-1 como visitante en la primera vuelta.



En la etapa final fue otra vez el conjunto del Valle del Cauca el que primero llegó. Y lo hizo dos veces seguidas con remates del argentino Agustín Palavecino que se fueron desviados.



Después tuvo una más clara con Feiver Mercado, quien luego de una buena jugada colectiva recibió un pase de Andrade y envió por encima la pelota con el arco de frente.



A Junior le tomó 12 minutos para tener su primer remate al arco, que llegó a través de una de esas jugadas que parecen en vía de extinción por lo escasas que son en los partidos: tiro libre indirecto por juego peligroso. Piedrahita le tocó la esférica a Hinestroza y este sacó un potente disparo que entre Wallens y el palo derecho evitaron que fuera gol.



Los dirigidos por Lucas Pusineri respondieron inmediatamente con su goleador Juan Ignacio Dinenno, quien disparó con su pie derecho y Viera atajó en dos tiempos.



Luego fueron los orientados por Julio Comesaña los que tuvieran una oportunidad muy clara, cuando Teófilo Gutiérrez dejó mano a mano a Sebastián Hernández con Wallens, quien reaccionó muy bien al momento que el volante quiso acomodar el balón por su mano izquierda. El guardameta de 26 años volvió a ser vital en otro mano a mano que le ganó a Teófilo.



Cali, sabiendo que se quedaba eliminado, intentó hasta el final pero los barranquilleros aguantaron en defensa y volvieron a acertar en ataque en el tiempo adicional. Teófilo, de taco, habilitó a Hernández, quien enganchó a un defensa y de zurda fusiló a Wallens para sentenciar el juego a favor del actual campeón, que el miércoles irán por el paso a la final en la misma ciudad donde en diciembre conquistó su octava estrella.

Síntesis



Junior 2-0 Deportivo Cali



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (6); Luis Narváez (7), James Sánchez (6), Víctor Cantillo (6), Fredy Hinestroza (6); Teófilo Gutiérrez (6) y Michael Rangel (5).

D.T.: Julio Comesaña.

Cambios: Sebastián Hernández por Rangel (16 st) y Daniel Moreno por Sánchez (33 st).

Goles: Luis Narváez (39 pt) y Sebastián Hernández (47 st)



Deportivo Cali: Pablo Mina (sc); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (5), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (5), Christian Rivera (6), Agustín Palavecino (6), Carlos Rodríguez (5); Feiver Mercado (5) y Juan Ignacio Dinenno (5).

D.T.: Lucas Pusineri.

Cambios: Johan Wallens (7) por Mina (15 pt), Andrés Arroyo por Mercado (20 st) y Kevin Velasco por Andrade (34 st)



Partido: Bueno.



Figura: Johan Wallens (7)



Amonestados: Víctor Cantillo (36 PT) y James Sánchez (27 ST) en Junior. Carlos Rodríguez (41 PT) y Francisco De Lorenzi (31 ST) en Cali.



Expulsados: No hubo.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla.



Asistencia: 20.229 espectadores.



Taquilla: $ 200’500.000.



Árbitro: Alexander Ospina (6)

Ronald Soto

EL TIEMPO

Barranquilla