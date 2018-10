Junior y América se reparten los puntos en el Metropolitano: 0-0

Atlético Junior empató este domingo 0-0 con América de Cali en el estadio Metropolitano, en partido de la fecha 17 de la Liga II-2018. Con ese resultado, el tiburón aplazó su opción de clasificarse a los cuartos de final; mientras que el escarlata se quedó sin posibilidades matemáticas de meterse al grupo de los ocho mejores del campeonato.

Para el bostezo así fue el partido que protagonizaron Junior y América, en la fecha 17 de la Liga Águila, un compromiso que al final terminó 0-0 en el estadio Metropolitano.

Esta vez los aficionados locales se quedaron esperando a un Junior ofensivo y certero a la hora de atacar, el tener un hombre más que su rival no pesó para lograr la anhelada victoria.



Los jugadores de ataque elegidos por el técnico ulio Comesaña no aprovecharon la claridad que tuvo Jarlan Barrera y desperdiciaron todos los balones que pudo filtrar.

El conjunto barranquillero aplazó su clasificación y deberá sentenciarla la próxima fecha ante Alianza Petrolera, en Barrancabermeja.



Durante el primer tiempo, Junior salió a buscar el gol tempranero arrinconando a un América impreciso y falto de ideas en el ataque. Sambueza y Barrera tuvieron en sus pies dos claras opciones.



El argentino no pudo rematar una jugada en el área y minutos después el samario envió el balón por arriba del arco defendido por Carlos Bejarano.



El ritmo del 'Tiburón' bajó durante varios minutos hasta que llegó un disparo de media distancia de James Sánchez. Jarlan volvería aparecer en el juego con un pase en cortada para Yony González, quien no pudo puntear el balón ante la salida de Bejarano.



América tuvo su primera oportunidad clara de gol por intermedio de un cabezazo de Pedro Franco. El defensor llegó solo al área, pero el balón pasó cerca del palo derecho.

Barrera fue el jugador más claro del equipo. Otra vez volvió a servir una habilitación a Yhony González, quien volvió a fallar en su disparo.



El cuadro "escarlata" tuvo un tiro libre antes de finalizar el primer tiempo, pero antes de ejecutarlo, Avimeled Rivas le propinó un golpe a Jarlan en el área y el árbitro Andrés Rojas lo expulsó de inmediato.



En la segunda parte, Junior siguió dominando con dos aproximaciones de Yhonny González y Léiner Escalante.



Julio Comesaña movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Daniel Moreno.

El cambió no surtió efecto alguno. Junior no generó mucho en ataque, el único jugador sintonizado Jarlan Barrera, no logró conectar a sus compañeros con su actitud ofensiva.



En los minutos finales llegaría la jugada más claras del segundo tiempo. Jarlan asistió a Daniel Moreno, quien sacó un zapatazo rastrero que pegó en el poste izquierdo.



Junior no pudo doblegar a un América liviano, con un hombre menos y pobre en ataque. El empate lo deja con 29 puntos en la tabla de posiciones.

Junior no pudo mostrar su agresividad, careciendo de efectividad. Ahora deberá liquidar su clasificación el próximo fin de semana.

Síntesis

Junior 0-0 América



Junior: Sebastian Viera (6); Jonathan De Ávila (6), Deivy Balanta (5), German Gutiérrez (6), David Murillo (6); James Sánchez (6), Enrique Serje (6), Frank Sambueza (6), Jarlan Barrera (7); Leiner Escalante (5), Yohnny González (5).

D..T.:. Julio Comesaña



América: Carlos Bejarano (6); Diego Herner (6), Pedro Franco (6), Cristian Hinestroza (5), Pablo Armero (6); Avimeled Rivas (4), Gustavo Carvajal (6), Alejandro Bernal (6), Yesus Cabrera (6); Cristian Dajome (6), Fernando Aristeguieta (5).

D.T.: Fernando Castro



Cambios en Junior: Junior: Rafael Pérez x Deivy Balanta (39'); Leiner Escalante x Daniel Moreno (9'st); Johan Bocanegra x Yohny González (31' st).



Cambios en América: Fernando Aristeguieta x Joseph Cox (19' st); Cristian Dajome x Larry Vásquez (35' st); Gustavo Carvajal x Jhon Quiñónez (46'st).



Amonestados en Junior: Enrique Serje (Junior TA 47'pt), German Gutiérrez (Junior 12'st), Rafael Pérez (Junior 43' st)



Expulsados: Avimiled Rivas (América 49' pt)



Figura: Jarlan Barrera (Junior 7)



Estadio: Estadio Metropolitano



Aficionados: 17.627. Pagando boleta: 9.889. Abonados que ingresaron: 1.111



Taquilla:$248.680.000



Arbitro: Andrés Rojas- Cund. (7)







FUTBOLRED