Nacional rescató un punto en Montería: 1-1 contra Jaguares

Jaguares sigue sin ganarle a Nacional por Liga, y en su más reciente partido celebrado la noche del domingo 2 de septiembre en el estadio Jaraguay de Montería, empató uno a uno en duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga II 2018. Por los locales el tanto fue un autogol de Omar Duarte y por la visita concretó Jeison Lucum.



La primera opción clara de anotar la tuvo a los cinco minutos la visita con un remate cerca del área de Omar Duarte, pero el arquero felino, Wílder Mosquera, atajó de buena forma. A los 12', de nuevo el cuadro verdolaga se aproximó al arco cordobés tras una acción en la que Jorman Campuzano remató, pero de nuevo el arquero Mosquera defiende bien su pórtico.

La posibilidad más cercana que tuvo Jaguares se dio cuando a los 25 minutos Juan Mezú dio un disparo sobre el borde del área de Nacional, pero el cancerbero Cristian Vargas desvió al tiro de esquina.



En esa acción fue que nació el gol felino después del cobro de Mezú. La pelota es cabeceada por Jhony Cano y es desviada al arco verdolaga por el atacante de Nacional, Omar Duarte, por lo que marcaba autogol y ponía en ventaja 1 a 0 a Jaguares.



Tras este tanto, los felinos quisieron ir en busca de más goles y fue así que a los 34 minutos el brasileño Rafhael Oliveira, en una jugada individual, llega cerca del área de Nacional para así accionar un remate que pegó en el palo izquierdo del arquero Vargas.

Termina el partido en el estadio Jaraguay de Montería con igualdad a un gol. Nuestro próximo encuentro será el miércoles 5 de septiembre en el Atanasio ante Bucaramanga. #VamosVerdolaga pic.twitter.com/2oyxIcGBZL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 3 de septiembre de 2018

Para la etapa complementaria fue un partido más equilibrado pero con un Jaguares dominando un poco más el balón y consciente que el 1 a 0 era la ventaja parcial que le daba por primera vez la victoria ante Nacional en su décimo juego en Liga.



Pero la racha negativa que Jaguares tenía ante Nacional no la pudo mantener en este segundo tiempo y cuando transcurría el minuto 80, la visita logró empatar las acciones gracias al tanto de Jeison Lucumí, que puso el 1 a 1 final.



En cuanto a lo que será el próximo partido de Jaguares de Córdoba, el siguiente rival será América al que enfrentará el miércoles 5 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde en estadio Pascual Guerrero de Cali, en duelo de la fecha 8 de la Liga, mientras que Nacional rivalizará el mismo día, pero a las 8:00 de la noche ante Bucaramanga en Medellín.

Síntesis

Jaguares: Wílder Mosquera(7); Juan Zuluaga(6), Ramón Córdoba(5), Wílmer Díaz, Elvis González(6); Juan Roa(6), Alexis Hinestroza(6); Jhony Cano(7), Juan Mezú(7), Cleider Alzate(6); Rafhael Oliveira (5)

DT: Flavio Robatto



Cambios: entró Edwin Ávila(5) por Córdoba (46'), entra Mauricio Cortés (6) por Alzate(63') y entró Carlos Sepúlveda(5) por Cano (77')



Amarillas: Ramón Córdoba (8')



Rojas: no hubo



Gol: Omar Duarte (Autogol) (26')



Nacional: Cristian Vargas(6); Helibelton Palacios(6), Felipe Aguilar(6), Diego Braghieri(6), Deiver Machado(6); Jorman Campuzano(7), Gonzalo Castellani(6); Jeison Lucumí(7), Aldo Ramírez(7), Yerson Candelo(6); Omar Duarte(6)

DT: Hernán Herrera



Cambios: entró Daniel Bocanegra (6) por Castellani (46'), entró Vladimir Hernández (6) por Candelo (58') y entró Carlos Rivas (6) por Duarte (74')



Amarillas: no hubo



Rojas: no hubo



Gol: Jeison Lucumí (80')



Árbitro: Carlos Herrera



Estadio: Jaraguay de Montería



Espectadores: 8 mil aproximadamente









Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería