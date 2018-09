Jaguares volvió a ganar: derrotó 1-0 a Alianza Petrolera

Jaguares se impuso por la mínima diferencia ante Alianza Petrolera en el juego que se cumplió la tarde del sábado 8 de septiembre en el estadio Jaraguay, de Montería, cotejo que abría la fecha 8 de la Liga II 2018. Juan José Mezú marcó el único tanto del encuentro y de paso convirtió el primero en este semestre.



El gol del equipo cordobés llegó a los 14 minutos en una acción en la que intervinieron Cleider Alzate, quien hizo asistencia por el costado izquierdo a Elvis González, quien por esa zona entró al borde del área, este centró y recibió Juan José Mezú, quien abrió el marcador (1-0).

Un minuto después del tanto sinuano, los visitantes reaccionaron y tuvieron una doble oportunidad dentro del área felina. Primero con César Arias, quien recibió un centro por derecha y el jugador remató, pero el esférico pegó en el vertical izquierdo del arquero Wílder Mosquera. El rebote cayó en Harrison Henao, de Alianza Petrolera, que disparó al arco con pierna izquierda pero el balón fue desviado por un jugador de Jaguares.



Después de estas acciones, el técnico felino, el argentino Flavio Robatto, tuvo que hacer un cambio obligado tras la lesión de Juan Camilo Roa a los 26 minutos. Entró el volante sucreño David Contreras.



Para la etapa complementaria, el cuadro monteriano buscaba ampliar el marcador y la primera opción clara la tuvo en un tiro libre sobre el borde del área el cual fue ejecutado por Juan Mezú a los 56 minutos. El balón pegó en el poste y desde el rebote se creó allí mismo una posibilidad muy clara de anotar de contragolpe para los ‘Petroleros’ en las piernas de César Arias, quien tuvo un mano a mano con el arquero felino, Wilder Mosquera, que supo resolver.

⏱90'+3 Terminó el partido. Perdimos 1-0. No me hablen de justicia, que hoy no hubo en el Jaraguay. #AlianzaSomosTodos — Alianza Petrolera (@APetrolera) 8 de septiembre de 2018

Con el marcador en contra, Alianza Petrolera siempre salió en busca de la igualdad, teniendo más posesión del balón y acercándose con peligro al arco felino. Una de esas opciones claras la tuvo con Jorge Suárez.



Al final, los puntos los ganó Jaguares que de paso llegó a 9 unidades y rompió una racha de cinco jornadas sin ganar. Este triunfo es el primero de Jaguares bajo la batuta de Flavio Robatto y el segundo del equipo cordobés en esta competencia . Cabe anotar que aunque ganó Jaguares, no le alcanza para entrar a los ocho. Por su parte, Alianza Petrolera, se queda hasta el momento dentro del selecto grupo de los ocho con 13 puntos.



El próximo partido de Jaguares será en el marco de los cuartos de final de la Copa Colombia en la que tendrá su primer cotejo ante Millonarios en Montería el miércoles 12 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche.



En torno a Liga II 2018, su siguiente rival será el mismo Millonarios, pero en duelo válido por la fecha 9 de la Liga. Este encuentro también será en el estadio Jaraguay, de Montería, pero para el sábado 15 de septiembre a las 4:00 de la tarde.

Por su parte, Alianza Petrolera se las verá el lunes 16 de septiembre a las 6:00 de la tarde ante Bucaramanga en Barrancabermeja.

Síntesis

Jaguares 1-0 Alianza Petrolera



Jaguares (1): Wilder Mosquera (7’); Juan Zuluaga (6), Wilmer Díaz (7), Leonardo Escorcia (6), Elvis González (7); Juan Roa (6), Alexis Hinestroza (6); Pablo Rojas (6), Juan Mezú (8), Cleider Alzate (6); Jhony Cano (5’).

DT: Flavio Robatto.





Alianza Petrolera (0): Pier Graziani (6); Yhomar Hurtado (6), Luciano Ospino (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6); Harrison Henao (6), Juan Ríos (6); Michael Balanta (7), Hárold Rivera (5), Alex Castro (6); César Arias (6).

DT: Juan Cruz Real.





Cambios en Jaguares: entró David Contreras (6) por Juan Roa (26’), entró Olmer García (6) por Jhony Cano (61’) y entró Mauricio Cortez (5) por Pablo Rojas (76’).



Amarillas en Jaguares: Pablo Rojas (55’), Alexis Hinestroza (80’), Juan Zuluaga (84’), Cleider Alzate (86’)



Tarjetas Roja en Jaguares: No hubo: no hubo



Gol Jaguares: Juan Mezú (14’)



Cambios en Alianza: entró Jorge Suárez (6) por César Arias (69’), entró Manuel Palacios (5) por Hárold Rivera



Amarillas en Alianza: Hárold Rivera (55’), Alex Castro (80’)



Tarjeta Roja en Alianza: no hubo



Goles Alianza: no hubo



Estadio: Jaraguay, de Montería.



Asistencia: 2 mil espectadores.



Arbitro: Gustavo Murillo











Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Monteria